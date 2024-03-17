Врач развеяла миф о привычке запивать еду водой

Существует распространённое мнение, что нужно пить воду во время еды, однако это не может способствовать разбавлению желудочного сока и нарушению пищеварения. Такой приём пищи может привести к ощущению переедания, а затем — к быстрому возврату голода. Об этом рассказала "Газете.ru" врач – эндокринолог-диетолог сети клиник DocMed Ольга Чухачева.

"Наш организм, как саморегулирующаяся система, стремится поддерживать кислотность желудочного содержимого в pH около двух, это соответствует кислой среде. Переваривание твёрдой пищи не будет затруднено из-за питья во время еды", — объяснила врач.

Однако из-за воды организм может испытать перенасыщение на 15–20 минут, а потом чувство голода опять вернётся. По мнению Чухачевой, пить воду во время приёма пищи не запрещено, но при планировании дня и рациона нужно помнить об этом.