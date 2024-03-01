"Не выйдешь, пока не доешь": Нутрициолог назвала худшие пищевые привычки, идущие из детства

Многие пищевые привычки из детства могут вредить человеку во взрослом возрасте. Например, первая заключается в том, что люди обычно привыкли доедать всю еду на тарелке, даже если они уже чувствуют сытость, рассказала нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии Екатерина Веселова в беседе с "Газетой.ru".

Часто такое поведение формируется в детстве под влиянием убеждений родителей, которые могут использовать фразы типа: "Не выходи из-за стола, пока не доешь". Эксперт отметила, что в долгосрочной перспективе такая стратегия может нанести вред человеку, поскольку формируется устойчивая зависимость угождать другим, вместо того чтобы слушать свои чувства.

Ещё одной вредной привычкой является сочетание приёма пищи с просмотром телевизора, чтением книг или журналов, а также скроллингом ленты соцсетей. Подобный подход к еде во взрослом возрасте может привести к перееданию, набору лишнего веса и потере способности воспринимать сигналы организма о голоде и насыщении. Веселова отметила, что избавиться от этих привычек нелегко, но вполне возможно.

"Когда вы чувствуете, что наелись, а на тарелке ещё осталась еда, остановитесь на минутку. Если вы съедите эту еду, она не принесёт вам пользы, а наоборот — вы почувствуете переполнение в желудке, тяжесть или даже чувство вины за то, что опять переели. Вместо того чтобы скапливать лишнюю пищу в себе, используйте контейнеры для еды. Так вы избавитесь от чувства стыда за недоеденный завтрак", — рекомендовала специалист.

Один из способов решения проблемы — внедрение новых полезных ритуалов во время еды. Для эффективного пищеварения важно сосредоточиться на своей порции. Например, можно создать атмосферу спокойствия и гармонии с помощью красивой сервировки стола, выбора правильной посуды, контроля дыхания или прослушивания приятной музыки, отметила эксперт.