Пейте воду: Перечислены лайфхаки, чтобы не переедать и не растолстеть

Переедание является актуальной проблемой многих, однако причина кроется именно в неумении слушать себя и свой организм. Чаще всего человек путает настоящую потребность в еде с чем-то другим, рассказала "Вечерней Москве" нутрициолог Катерина Кузина.

По мнению эксперта, человек переедает во время стресса, потому что пытается утешить и успокоить себя, однако это может грозить проблемами с ЖКТ и лишним весом. Кузина рекомендует убрать "сухой корм" из шкафов, и соблазн есть всё это пропадёт. Более того, специалист настаивает на соблюдении водного баланса, потому что иногда люди путают жажду с голодом. Каждый раз, когда захочется что-то съесть, стоит выпить воды, и если чувство голода не пропадёт, то перекусить.

Во время приёмов пищи нутрициолог советует избавиться от отвлекающих факторов и есть в тишине, потому что только в таком случае получится контролировать процесс. Также Кузина настаивает на замене больших тарелок на маленькие, ведь таким способом можно обмануть мозг, и ощутить себя сытыми получится гораздо быстрее. Кроме того, считает эксперт, нужно делать перерывы, чтобы прислушаться к ощущениям собственного организма.