Врач развеяла главные мифы о сахаре и расстроила зожников

Вокруг сахара ходят мифы и легенды. Многие считают, что это вредный продукт, и называют белой смертью. На самом ли деле сахар так опасен и к каким последствиям может привести отказ от него, рассказала врач-нутрициолог Дарья Русанова.

"Сахар очень даже полезен для нашего организма, потому что глюкоза — это основной энергетический материал для клеток. Без сахара, как и без соли, наш организм фактически не может полноценно функционировать. Вреден переизбыток сахара. Суточная норма чистого сахара составляет 25 граммов, или шесть чайных ложек на человека. Но, рассчитывая эту норму, не стоит забывать о скрытых сахарах, содержащихся в готовых продуктах, которые мы покупаем в магазинах", — отметила медик в беседе с "Газетой.ru".

Приверженцы здорового образа жизни думают, что фруктоза полезнее сахара, но это не так, пояснила эксперт. Фруктоза — это тот же сахар, который в натуральном виде содержится во фруктах, но, в отличие от сахарозы, её перерабатывает только печень. Поэтому, продолжает Русанова, если вы переходите на фруктозу, орган подвергается повышенной нагрузке, что может привести к развитию жировой болезни печени (гепатозу). Также фруктоза не насыщает энергией. Во фруктах она содержится в минимальном количестве и вперемешку с пищевыми волокнами, которые не позволяют ей быстро впитываться в клетки, вызывая скачки инсулина, добавила нутрициолог.

Ещё один популярный миф советует отказаться от сахара и перейти на сахарозаменители — искусственные подсластители: сукралозу, аспартам, цикломат. Эксперт предупреждает, что они могут способствовать развитию сахарного диабета второго типа у людей.

"Любые сахарозаменители, даже натуральные (стевия, эритрит), намного слаще самого сахара. Систематическое употребление таких подсластителей может привести к тому, что человек просто перестаёт воспринимать вкус натуральных фруктов как сладкий, потому что рецепторы постоянно находятся в гипернапряжении. В этом нет ничего хорошего. Потому что человек может начать переедать сладкое", — резюмировала врач.