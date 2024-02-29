Диетолог раскрыла 2 способа "обнулить" вкусовые рецепторы

Употребление сладкого или солёного в больших количествах закупоривает вкусовые рецепторы человека. О способах исправить ситуацию рассказала кандидат медицинских наук Асият Хачирова в интервью "Радио Sputnik".

Специальные рецепторы во рту дают человеку возможность чувствовать натуральный вкус продуктов и получать гастрономическое удовлетворение. Однако эта система перестаёт работать в полную силу, если человек особо налегает на сладкое или солёное, заявила диетолог. Соль и сахар являются естественными природными консервантами и усилителями вкуса, именно они "забивают" вкусовые рецепторы, говорит она. Чтобы почувствовать натуральный вкус продуктов, Хачирова призывает "обнулить" свои рецепторы.

Для этого диетолог выделила два метода, один из которых предусматривает постепенное замещение продуктов, оказывающих влияние на рецепторы.

"Можно отказаться от всего сладкого и солёного, пережить эту "ломку" в течение трёх-четырёх дней — и жизнь заиграет новыми красками", — утверждает специалист.

Второй вариант, к сожалению, связан с полным отказом от искушающей еды. Хачирова утверждает, что острая тяга к сладкому или солёному пройдёт, когда будет выстроен полноценный, сбалансированный, разнообразный рацион.