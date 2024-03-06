Без голоданий, но с движением: Нутрициолог дала советы для правильного похудения после 50 лет

Замедление обмена веществ, уменьшение объёма мышц (саркопения) и изменения в гормональном балансе, влияющие на аппетит, приводят к тому, что похудеть в зрелом возрасте становится значительное тяжелее, чем в молодые годы. Голодание же в данной ситуации не принесёт желаемого эффекта: всё вернётся в ещё большем объёме.

"Дело в том, что, когда вы голодаете, организм на фоне стресса переходит в режим накопления жира и всё, что вы до этого могли себе позволить без особого вреда для фигуры, потом непременно будет вам вредить", — объяснила "Вечерней Москве" нутрициолог Катерина Кузина.

По её словам, похудеть за месяц без вреда для организма возможно при соблюдении некоторых правил. Во-первых, чтобы выйти из режима накопления жиров, принимать пищу необходимо часто и небольшими порциями. Из рациона следует исключить сладости, которые, как правило, очень калорийны и стимулируют поджелудочную, что, в свою очередь, ещё больше разжигает аппетит. Обязательно нужно пить достаточно воды, потому что мы часто путаем голод и жажду.

Следующая рекомендация нутрициолога — не есть позже, чем за четыре часа до сна. При этом ужин должен быть лёгким, а завтрак плотным, поскольку калории, поступившие утром, израсходуются в течение дня. Пищу нужно тщательно пережёвывать — так она лучше усвоится, а организм быстрее почувствует насыщение. В идеале желательно рассчитать необходимое именно вам количество калорий — онлайн-калькулятор можно найти через поисковик.

Заключительная рекомендация — больше двигайтесь, не сидите у телевизора. Если нет возможности ходить в тренажёрный зал, на танцы, пилатес и тому подобное, можете просто сделать уборку или прогуляться около дома, посоветовала Кузина.