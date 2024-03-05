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5 марта, 11:05

Врач предостерегла россиян от попыток "вымыть кишечник" с помощью клизмы

Врач Комиссарова призвала не решать проблемы со стулом клизмой

Врач-диетолог Альбина Комиссарова решила провести анализ процедур, которые используются сотрудниками клиник и санаториев. Среди них особое внимание она обратила на широко используемую процедуру применения клизм и поделилась выводами с подписчиками своего Telegram-канала.

"Ощущение, что люди не понимают, что кал и сам прекрасно выходит — и не надо там ничего мыть. Во всём мире пытаются сохранить микробиом кишечника, "накормить" полезные бактерии. Тут чисто — вымыть", — возмутилась диетолог.

Как объяснила врач, человек, не испытывающий определённых проблем со здоровьем, не нуждается в подобных процедурах. В случае если со стулом наблюдаются неудобства, то важно узнать их причину, поменять питание и образ жизни и обратиться к лекарственным препаратам. Клизмы сами по себе необходимы в очень редких случаях, заключила врач.

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Ранее диетолог составила список из пяти продуктов, мешающих похудению. В первую очередь она отнесла туда продукты с высоких содержанием сахара, который в чистом виде, по мнению специалиста, является для человека вредным.

Обложка ©

Unsplash / JESHOOTS.COM

Владимир Озеров
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