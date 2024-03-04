Россиянам рассказали о болезнях из-за употребления белого хлеба
Диетолог Гинзбург: Белый хлеб приводит к гипертонии и сахарному диабету
Белый хлеб приводит к гипертонии и сахарному диабету. Обложка © Freepik / jcomp
Во время приготовления белого хлеба мука лишается важных питательных веществ, в результате чего гликемический индекс продукта повышается — и он становится вредным для здоровья. Об этом россиян предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Белый хлеб готовят из просеянной пшеничной муки, из которой в ходе обработки убраны почти все пищевые волокна. Для сравнения, в непросеянной пищевых волокон в три раза больше. Поэтому содержащийся в ней крахмал быстро расщепляется на глюкозу, которая сразу всасывается, в результате чего повышается уровень сахара в крови и возникает неприятная метаболическая реакция, продолжил медик.
"Она приводит к развитию метаболического синдрома. Это болезни современного образа жизни: гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, опухоли ряда локализаций, подагра", — перечислил диетолог в беседе с радио Sputnik.
Специалист посоветовал заменять белый хлеб грубым, ржаным, цельнозерновым или многозлаковым. В таких сортах пищевых волокон гораздо больше. Хорошей альтернативой будет и серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта или с добавлением отрубей. Он медленнее усваивается и у него ниже гликемический индекс.
А ранее белый хлеб, рис и пирожные были назвали "убийцами" суставов. Врачи предупредили, что рафинированные крупы в рационе могут вызвать обострение воспалительных процессов, что особенно опасно для пациентов с артритом, артрозом и подагрой, а также усугубить проблемы с сердечно-сосудистой системой.