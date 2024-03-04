Россиянам рассказали о болезнях из-за употребления белого хлеба

Во время приготовления белого хлеба мука лишается важных питательных веществ, в результате чего гликемический индекс продукта повышается — и он становится вредным для здоровья. Об этом россиян предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Белый хлеб готовят из просеянной пшеничной муки, из которой в ходе обработки убраны почти все пищевые волокна. Для сравнения, в непросеянной пищевых волокон в три раза больше. Поэтому содержащийся в ней крахмал быстро расщепляется на глюкозу, которая сразу всасывается, в результате чего повышается уровень сахара в крови и возникает неприятная метаболическая реакция, продолжил медик.

"Она приводит к развитию метаболического синдрома. Это болезни современного образа жизни: гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, опухоли ряда локализаций, подагра", — перечислил диетолог в беседе с радио Sputnik.

Специалист посоветовал заменять белый хлеб грубым, ржаным, цельнозерновым или многозлаковым. В таких сортах пищевых волокон гораздо больше. Хорошей альтернативой будет и серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта или с добавлением отрубей. Он медленнее усваивается и у него ниже гликемический индекс.