Россиян предупредили об опасных добавках в магазинном хлебе, вызывающих рак

Магазинный белый хлеб может содержать опасные для здоровья добавки, предупредила врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. Речь идёт об "улучшителях" муки — семикарбазиде и броматах, которые, согласно последнему исследованию, добавляют в 5% продукции на прилавках.

По словам специалиста, недобросовестные производители, желающие сэкономить на сырье, с помощью этих добавок придают выпечке больший объём, пышность и упругость. Причём эффект настолько хороший, что внешне такого "кота в мешке" отличить от качественного хлеба практически невозможно.

"Обе [булки] будут пышные, объёмные, белые, аппетитные... Такой эффект привлекает производителя, потому что значительно удешевляет процесс производства. Можно взять не очень дорогую муку, внести недорогую пищевую добавку и получить внешне качественный продукт... Броматы обозначают как пищевые добавки E924a (бромат калия), E924b (бромат кальция)", — отметила Солнцева в беседе с aif.ru.

Как выяснили учёные, эти добавки являются канцерогенами, способными спровоцировать появление опухоли в щитовидной железе, желудочно-кишечном тракте и простате. Также они оказывают токсическое действие на кожу, слизистые, мочевыводящую систему и разрушают ряд важных веществ, в том числе витамины В1, В3 и важную серосодержащую аминокислоту метионин.

Однако, несмотря на такую опасность, отказываться от хлеба совсем не обязательно. По словам диетолога, достаточно не увлекаться белыми сортами из пшеничной муки, отдав предпочтение, например, чёрному, дарницкому или бородинскому. В последние броматы и семикарбазид не добавляют, так как это не имеет смысла.

"Они применяются именно для улучшения качества изделий из пшеничной муки. Так что чёрный хлеб можно употреблять без опасения, тем более в нём больше, чем в белом, полезных веществ и витаминов, в частности, это витамины группы В, клетчатка", — добавила врач.