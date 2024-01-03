3D-принтер для котлеток с пюрешкой создали белорусские учёные

Белорусские учёные изобрели технологию, которая позволяет печатать на 3D-принтере еду, в том числе вполне съедобные котлеты, хлеб и даже куриные крылья без костей. Пищевое ноу-хау разработали специалисты Института мясо-молочной промышленности Научно-практического центра НАН Белоруссии по продовольствию.

"Уникальность технологии, разработанной в нашем институте, в том, что мы используем натуральное мясное сырье (свинину, говядину, мясо цыплят бройлеров) без пищевых добавок, консервантов, красителей, стабилизаторов, усилителей вкуса, аромата", — пояснила "Сельской газете" завсектором комплексных исследований мясных продуктов Ирина Калтович.

3D-принтер, созданный белорусскими учёными. Обложка © "Сельская жизнь"

В мировой практике для поддержания формы изделия в него добавляются разные химические добавки, однако белорусские учёные придерживаются принципа "натуральности без всякой химии". Аналогов этой технологии, подчеркнула собеседница издания, в мире нет. А такой принтер, работающий на сухих смесях, изготовленных из термообработанных эмульсий или полуфабриката и восстанавливающихся в воде, может сделать хозяйке практически любое блюдо.

Кроме того, можно задать разные параметры блюда — его дизайн, вкус и консистенцию для адаптации для конкретного человека. Подобная технология, считают создатели, пригодится в столовых и кафе.