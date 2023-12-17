Российские учёные нашли способ не платить за отопление
ТАСС: Учёные из Саратова создали устройство, позволяющее экономить на отоплении
Учёные из Саратовского государственного технического университета создали устройство, благодаря которому россияне смогут сэкономить на отоплении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СГТУ.
Как пояснили учёные, это специальное устройство, которое производит обмен теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, что позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение.
Таким образом, можно полностью исключить платежи за отопление в помещениях с теплоизолированными стенами и достаточным количеством светильников и других источников тепла — платить придётся лишь за электроэнергию. Кроме того, устройство будет полезно в жилых домах, административных и производственных помещениях, причём в случае широкого применения разработка может заменить существующие на сегодняшний день системы и сети централизованного отопления.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве решили внести изменения в порядке расчётов за отопление. Указом столичного мэра Сергея Собянина была отменена тринадцатая платёжка с целью сделать корректировку платежей более плавной, предсказуемой и необременительной. Нововведения начнут действовать уже со следующего года во всех многоквартирных домах города.
Shutterstock