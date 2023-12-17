Российские учёные нашли способ не платить за отопление

Учёные из Саратовского государственного технического университета создали устройство, благодаря которому россияне смогут сэкономить на отоплении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СГТУ.

Как пояснили учёные, это специальное устройство, которое производит обмен теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, что позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение.

Таким образом, можно полностью исключить платежи за отопление в помещениях с теплоизолированными стенами и достаточным количеством светильников и других источников тепла — платить придётся лишь за электроэнергию. Кроме того, устройство будет полезно в жилых домах, административных и производственных помещениях, причём в случае широкого применения разработка может заменить существующие на сегодняшний день системы и сети централизованного отопления.