В Москве отменили "13-ю платёжку" за отопление

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил изменения в порядке расчётов за отопление в столице. Он подписал постановление столичного правительства об отмене "13-й платёжки", сообщается на официальном сайте градоначальника.

В соответствии с действующим порядком собственники и наниматели жилых помещений оплачивают отопление в объёме среднемесячного потребления за предыдущий год. В случае превышения этой суммы в связи с более суровыми морозами производится перерасчёт — приходит так называемая 13-я платёжка. А при более мягкой зиме переплаченные средства возвращаются или засчитываются в счёт будущих платежей.

"Очевидным недостатком действующего порядка являются ежегодные колебания объёмов потребления, приводящие к непредсказуемости платежей граждан. В случае по-настоящему суровой и длительной зимы размеры разового перерасчёта (13-й платёжки) могут быть обременительными для бюджетов многих семей", — сказано в тексте.

Изменения призваны сделать корректировку платежей более плавной, предсказуемой и необременительной. Согласно новому порядку оплата отопления в текущем году будет осуществляться исходя из среднемесячных объёмов потребления за предыдущие пять лет. А единовременный перерасчёт отменяется. Вместо этого корректирующие платежи будут начисляться равномерно в течение 12 месяцев следующего года с условием, что доплата не должна превышать 15% от суммы.

Новый порядок будет применяться уже с 2024 года во всех многоквартирных домах Москвы, за исключением тех, в которых ранее было принято решение об оплате по фактическому потреблению.