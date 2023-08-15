Разработчики рассказали о 3D-принтере, на котором напечатали уникальный экзоскелет

В Петербургском центре прототипирования создали 3D-принтер "Сокол-1", на котором можно печатать металлические детали. На нём всего за два дня были созданы детали для экзоскелета, который оценил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего визита на один из металлургических заводов в Норильске. Подробнее о принтере журналистам рассказал директор Центра прототипирования Сергей Варламов.

"Основная трудность — это форма. Другими способами, кроме 3D-печати, невозможно сделать такие детали из нержавейки. Литьё не поможет. Фрезеровкой, конечно, тоже не выйдет. Чем отличается механическая обработка от 3D-печати? Она убавляет, а 3D-печать добавляет", — объяснил особенности работы принтера и изготовления заказанных для экзоскелета деталей Варламов в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Сам механизм печати на 3D-принтере похож на тот, что используется в работе обычных лазерных принтеров. Только здесь вместо бумаги используется металлический порошок, а форму послойно придаёт луч света, двигаясь снизу вверх. Процесс происходит в заполненной аргоном камере, что не даёт металлу окисляться. Изготовленные детали по качеству не уступают изделиям из калёной стали, сообщил директор.

Принтер получил название "Сокол-1" и является разработкой Центра прототипирования, специалисты которого произвели не только аппаратную часть, но и программное обеспечение к устройству. На его создание потребовался год, но начальник центра сказал, что этот срок можно считать очень коротким для такого устройства. Производство принтера обошлось в шесть миллионов рублей.

Собеседник газеты отметил, что для Центра прототипирования важно не сосредотачиваться на чём-то одном и уделять внимание всем своим проектам. Среди таковых: воссоздание цельного облика скульптуры из особняка Румянцева всего по пяти её фрагментам, разработка wi-fi-роутера, который работает от падения дождевых капель, создание испытательного стенда для тестирования бронежилетов. В настоящее время специалисты Центра прототипирования Технопарка Санкт-Петербурга взялись за работу с БПЛА.