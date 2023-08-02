Российские учёные распечатали аналог барабанной перепонки на 3D-принтере

Учёные Сеченовского университета в Москве с помощью биопринтера создали барабанную перепонку из живых клеток. Это поможет восстанавливать пациентам утерянный слух всего за один месяц, рассказали в пресс-службе учреждения.

"Для восстановления перфорации барабанной перепонки мы решили создать новые для нас и более сложные тканеинженерные конструкции. За основу взяли ранее разработанные биочернила, содержащие биосовместимый гидрогель и клеточные сфероиды", — уточнила младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Полина Бикмулина в беседе с РИА "Новости".

Затем элементы перепонки были напечатаны на матрице из коллагена при помощи биопринтера. По мнению учёных, разработка поможет миллионам пациентов по всему миру вновь обрести слух. Операция займёт всего лишь 40 минут. Опыты на животных уже показали отличные результаты, теперь предстоят исследования на людях и внедрение разработки в жизнь.