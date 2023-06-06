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6 июня, 12:17

Создана уникальная "живая" маска для лечения ожогов

Учёные создали гидрогелевую маску для заживления ожогов

<p>Гидрогелевая маска для заживления ожогов. Фото © <a href="https://uwaterloo.ca/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">University of Waterloo</a></p>

Гидрогелевая маска для заживления ожогов. Фото © University of Waterloo

Учёные разработали новый гидрогелевый материал для перевязки, который способен облегчить лечение ожогов и рака. Об этом сообщает Университет Ватерлоо.

Многие люди, пострадавшие от серьёзных ожогов, должны во время лечения регулярно менять повязки. Но проблемой является то, что они прилипают к повреждённой ткани, поэтому их удаление вызывает сильную боль. Для решения этой проблемы исследователи разработали новый тип полимерного материала для перевязки. Повязку можно пропитать лекарственными препаратами, которые медленно высвобождаются и постепенно проникают в кожу. Каждая такая повязка создаётся с помощью 3D-принтера с учётом формы пострадавшего участка кожи. При этом она может легко прилипать к коже и сниматься.

При разработке повязки исследователи провели 3D-сканирование лица и частей тела пациента, чтобы она точно облегала кожу. Это позволяет повязке хорошо соприкасаться с такими поверхностями неправильной формы, как нос и пальцы, в том числе возможно создание полноценной маски.

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Этот новый тип повязки потенциально может использоваться и для лечения рака. В случае традиционной химиотерапии пациентам приходится проводить несколько часов в клинике, но благодаря этой повязке лекарство может высвобождаться без необходимости постоянного наблюдения врачей, что облегчает процесс терапии.

А ранее учёные предупредили об опасности разделочных досок. Они являются источником микроскопических частиц, которые потом попадают в пищу.

Иван Косицын
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