Создана уникальная "живая" маска для лечения ожогов

Учёные разработали новый гидрогелевый материал для перевязки, который способен облегчить лечение ожогов и рака. Об этом сообщает Университет Ватерлоо.

Многие люди, пострадавшие от серьёзных ожогов, должны во время лечения регулярно менять повязки. Но проблемой является то, что они прилипают к повреждённой ткани, поэтому их удаление вызывает сильную боль. Для решения этой проблемы исследователи разработали новый тип полимерного материала для перевязки. Повязку можно пропитать лекарственными препаратами, которые медленно высвобождаются и постепенно проникают в кожу. Каждая такая повязка создаётся с помощью 3D-принтера с учётом формы пострадавшего участка кожи. При этом она может легко прилипать к коже и сниматься.

При разработке повязки исследователи провели 3D-сканирование лица и частей тела пациента, чтобы она точно облегала кожу. Это позволяет повязке хорошо соприкасаться с такими поверхностями неправильной формы, как нос и пальцы, в том числе возможно создание полноценной маски.

Этот новый тип повязки потенциально может использоваться и для лечения рака. В случае традиционной химиотерапии пациентам приходится проводить несколько часов в клинике, но благодаря этой повязке лекарство может высвобождаться без необходимости постоянного наблюдения врачей, что облегчает процесс терапии.