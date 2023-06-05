Учёные предупредили об опасности разделочных досок

Разделочные доски являются источником микроскопических частиц, которые потом попадают в пищу. К такому выводу пришли специалисты Американского химического общества, результаты их исследования появились в журнале Environmental Science & Technology.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого шесть человек разными способами измельчали морковь на различных досках. Одни исследователи нарезали морковь, а другие — просто делали вид, что шинковали. После этого полученные микрочастицы были собраны для изучения. Согласно полученным результатам, при приготовлении пищи на разделочных досках может образовываться от 14 до 71 миллиона микрочастиц в год. Их количество может варьироваться в зависимости от стиля нарезки, материала доски, продукта и других факторов.

Больше всего частиц выделялось с деревянных досок — их количество было в 4–22 раза больше, чем с пластиковых. Проверка безопасности этих частиц для организма показала, что они не оказали серьёзного влияния на жизнеспособность клеток мыши в лабораторных тестах. Основная опасность заключается в том, что они загрязняют воздух. Тем не менее учёные отметили, что эти микрочастицы могут быть опасными, в частности, для тех, кто страдает аллергией или респираторными заболеваниями. Поэтому рекомендуется принимать меры предосторожности при использовании разделочных досок — регулярно их чистить или заменять.