Нутрициолог объяснила, почему отказ от мучного — плохая идея

В последнее время популярна идея полного отказа от мучного, однако она вряд ли пойдёт на пользу организму. Почему не стоит исключать этот продукт из рациона, рассказала aif.ru нутрициолог Екатерина Кузина.

По её словам, отказ от мучного понятен: многие боятся простых углеводов, которые быстро усваиваются и имеют высокий гликемический индекс. Вместе с тем хлеб калориен, имеет множество добавок, включая глютен, который все пытаются обходить стороной.

При этом Кузина посоветовала не лишать себя мучного. По её словам, мука содержит много полезных ингредиентов. В том числе речь идёт о витаминах группы В и Е, которые полезны для организма. Кроме того, в составе есть калий, магний, кальций, фосфор, хлор, железо, ванадий, марганец, кобальт и другие ценные элементы.

Главное, уточнила эксперт, — не налегать на белые пышные булки и круассаны. Белый хлеб лучше есть в подсушенном виде, но когда у человека нет воспаления ЖКТ. Предпочтение стоит отдавать изделиям из ржаной муки. В ней на 30% больше железа, чем в пшеничной, а также на 50% больше калия и магния. При этом её гликемический индекс — 45 против 70–85 в пшеничной муке.

Можно также отдать предпочтение хлебцам, менее калорийным и содержащим много пищевых волокон, но ещё лучше — научиться печь хлеб самостоятельно.