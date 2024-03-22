"Не надо заливать": Гастроэнтеролог развеял 4 самых популярных мифа о воде

Говорят, вода является источником жизни, но, как оказывается, есть ещё ряд разных мифов о том, как полезно её употреблять. Некоторые считают, что, добавив мёд и лимон, можно вывести токсины из организма. Но, как подчёркивает гастроэнтеролог Сергей Троцюк, это не так.

Гастроэнтеролог развеял четыре самых популярных мифа о воде. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По словам эксперта, эти продукты лишь повышают кислотность, поэтому при наличии минимальных проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) могут появиться достаточно серьёзные заболевания. Также распространено мнение, что вода с оливковым маслом приносит пользу организму.

"Нет, такой напиток не несёт никакой пользы. Дело в том, что многие принимают такой коктейль в утренние часы, это неправильно. Ночью мы затратили очень много энергии, и завтрак у нас должен быть плотным, насыщенным, с микроэлементами. Масло с водой затормаживает процесс всасывания микроэлементов и витаминов", — указал Троцюк в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Многие боятся, что несколько раз вскипячённая вода пагубно влияет на организм. По словам врача, она совершенно не опасна, но микроэлементов в таком случае становится гораздо меньше. Также часто говорят, что нужно выпивать несколько литров воды в день, но соревноваться в этом эксперт не советует. По его словам, с каждым литром воды человек нагружает сердечно-сосудистую систему, а натощак достаточно одного стакана.