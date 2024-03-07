Лучшим средством против запаха чеснока оказалась вода
Нутрициолог Гусакова: Убрать запах чеснока можно с помощью жвачки и леденцов
Лучшим средством для устранения неприятного запаха изо рта после поедания блюд с чесноком является вода. Об этом и других эффективных способах побороть аромат рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.
"Запах чеснока обусловлен наличием компонента, называемого аллицином, который является причиной его характерного аромата. При употреблении чеснока аллицин в организме и его продукты распознаются сенсорными рецепторами воздуха в полости рта, что приводит к образованию неприятного запаха. Чтобы избежать запаха, необходимо устранить аллицин из организма", — объяснила она в беседе с "Газетой.ru".
Специалист уверена, что правильный подход к гигиене полости рта является решающим фактором в борьбе с запахом чеснока. Также следует устранить остатки чеснока изо рта, используя зубную нить, средство для ополаскивания или просто почистив зубы.
"Важно также понимать, что регулярное употребление воды помогает вымывать аллицин и устранять запах чеснока. Поэтому не забывайте пить воду после употребления чеснока", — советует нутрициолог.
Помимо того, жвачка и леденцы без сахара улучшают выработку слюны, которая поможет смыть аллицин и уменьшить запах чеснока.
По словам Гусаковой, сушёный чеснок в гранулированной форме станет отличной альтернативой свежему, поскольку он придаст блюдам ту же пикантность, но при этом не вызовет неприятного запаха. Не стоит отказываться от чеснока из-за его маленького недостатка, потому что он богат антиоксидантами и имеет противовоспалительные и противомикробные свойства, которые укрепляют иммунитет и помогают организму бороться с инфекциями, заключила специалист.
Ранее россиянам рассказали об огромной пользе компота для организма. Благодаря содержанию ягод он является источником клетчатки. В этом аспекте напиток выигрывает у любимых многими фрешей, поскольку кусочков фруктов после соковыжималки не остаётся.
Unsplash / Shelley Pauls