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7 марта, 04:47

Раскрыто идеальное время для употребления авокадо

Диетолог Жаровская призвала есть авокадо в первой половине дня

Авокадо является достаточно калорийным продуктом, и употреблять его нужно в первой половине дня в качестве замены сливочному или растительному маслу. Съедать при этом можно не более четвертинки плода (40–50 г) в день. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская.

"Людям, которые находятся на кетодиете, на высокожировом питании, разрешён целый плод, но для них это самостоятельный приём пищи, кроме авокадо они в таком случае ничего не едят, поскольку получают из него необходимое количество жиров и других веществ", — уточнила специалист.

По её словам, авокадо богато полезными жирами и по своим свойствам приближено к ореху. В нём содержатся насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатка, витамины, в том числе считающийся антиоксидантом жирорастворимый витамин Е, витамины группы B и минералы — цинк, магний. Однако из-за высокого содержания жиров фруктом не стоит злоупотреблять людям с избыточной массой тела и некоторыми заболеваниями ЖКТ.

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"При нарушении желчеоттока, например при желчнокаменной болезни, если есть хронический панкреатит или панкреатит в стадии обострения, если есть воспалительные заболевания кишечника или гастрит, особенно с признаками атрофии, авокадо следует ограничить", — объяснила диетолог, подчеркнув, что в этом случае заболевание может обостриться.

А ранее врач рассказала, почему люди прибавляют в весе, когда сильно стрессуют. По её словам, это связано с повышением уровня гормона стресса — кортизона, а также грелина — гормона голода.

Обложка ©

Unsplash / Noah Buscher

Лариса Сафронова
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