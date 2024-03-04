Полезнее модных смузи: Россиянам раскрыли чудотворные свойства обычного компота

Сегодня многие предпочитают соки, фреши, смузи, но совершенно забывают о старых проверенных напитках. Как выяснилось, компот во многом полезнее модных альтернатив. Если сравнивать его и, например, фреши, то последние будут значительно проигрывать по своим свойствам. Об этом рассказала диетолог и генетик Наталья Артемьева.

"У компота нет такого раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт, как, например, у апельсинового сока. И гликемическая нагрузка от компота ниже практически вдвое. То есть уровень сахара в крови будет повышаться не так резко, как после употребления фреша, ведь сама концентрация ягод в компоте меньше", — рассказала эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

При этом компот содержит отваренные ягоды и фрукты, которые становятся дополнительным источником ценной клетчатки. В этом тоже его преимущество перед фрешем, так как после соковыжималки кусочков фруктов обычно не остаётся. Компот готовится только из свежих фруктов и ягод, а то, что сделано из сухофруктов, называется узваром, оба одинаково полезны для здоровья, напомнила диетолог.

Но нужно понимать, что в процессе термической обработки все витамины и другие вещества из плодов вывариваются и их полезные свойства уменьшаются на 80–90%. Поэтому многие рекомендуют кидать фрукты или ягоды уже в кипящую воду, чтобы долго не разваривать, подчеркнула эксперт.