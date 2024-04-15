Ряд помещений отеля Four Seasons в центре Москвы хотят обратить в доход страны

Ряд помещений отеля Four Seasons, которые находятся в Москве в Охотном ряду и принадлежат бывшему владельцу банка "Югра" Алексею Хотину, могут передать государству. С таким требованием выступила Федеральная служба судебных приставов (ФССП), подчеркнувшая целесообразность обращения в доход страны недвижимого имущества предпринимателя, пишет РБК.

"Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею "Модный сезон" возле Кремля, а также на часть площадей пятизвёздочного отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного по адресу Охотный ряд, 2, в том же здании, что и галерея. Речь идёт минимум о 34,7 тысячи квадратных метров", — передаёт издание.

Указано, что решение об изъятии активов предлагается в рамках мероприятий на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Напомним, что в марте Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23 миллиардов рублей. Наказания настигли и других фигурантов дела: бывшего президента "Югры" Алексея Нефёдова (он получил 8,5 года общего режима), бывшего председателя банка Дмитрия Шиляева (восемь лет), экс-главу московского филиала Нину Чернову (шесть лет). Следствие утверждает, что Хотин в 2014 году решил похитить деньги вкладчиков и создал условия для выдачи невозвратных кредитов.