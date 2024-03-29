Суд освободил экс-главу МЧС Кузбасса Мамонтова по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Кемеровский областной суд освободил от наказания бывшего главу управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, которого приговорили к 10,5 года колонии по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Меру пресечения в его отношении отменили в связи с фактическим отбыванием основного наказания в виде лишения свободы.