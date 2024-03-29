Суд освободил экс-главу МЧС Кузбасса Мамонтова по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Александр Мамонтов в зале суда. Обложка © ТАСС / Киселев Максим
Кемеровский областной суд освободил от наказания бывшего главу управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, которого приговорили к 10,5 года колонии по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Меру пресечения в его отношении отменили в связи с фактическим отбыванием основного наказания в виде лишения свободы.
"Приговор Центрального районного суда Кемерова изменить, освободить Мамонтова от наказания по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с истечением срока давности наказания. Меру пресечения в отношении осуждённого Мамонтова отменить в связи с фактическим отбыванием основного наказания в виде лишения свободы, из-под стражи Мамонтова освободить немедленно", — сказала судья.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали полиции. В июне 2023 года кемеровский суд приговорил к 10,5 года тюрьмы экс-главу областного управления МЧС Мамонтова за халатность и растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере.