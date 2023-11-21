Гендиректора "Зимней вишни" освободили от наказания

Мариинский городской суд Кемеровской области освободил генерального директора "Зимней вишни" Надежду Судденок от наказания в виде лишения свободы из-за болезни, которая препятствует его отбыванию. Об этом сообщили в пресс-службе государственного органа.

"В связи с тем, что медицинский диагноз осуждённой входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осуждённых к лишению свободы, а состояние самой осуждённой значительно ухудшилось, судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — приводит слова представителей суда ТАСС.

С предложением освободить Судденок от наказания в суд обратилось исправительное учреждение, где содержалась женщина. О какой болезни идёт речь, не сообщается.