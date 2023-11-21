Гендиректора "Зимней вишни" освободили от наказания
Гендиректора "Зимней вишни" Судденок освободили от наказания из-за болезни
Надежда Судденок. Обложка © ТАСС / Максим Киселёв
Мариинский городской суд Кемеровской области освободил генерального директора "Зимней вишни" Надежду Судденок от наказания в виде лишения свободы из-за болезни, которая препятствует его отбыванию. Об этом сообщили в пресс-службе государственного органа.
"В связи с тем, что медицинский диагноз осуждённой входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осуждённых к лишению свободы, а состояние самой осуждённой значительно ухудшилось, судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — приводит слова представителей суда ТАСС.
С предложением освободить Судденок от наказания в суд обратилось исправительное учреждение, где содержалась женщина. О какой болезни идёт речь, не сообщается.
В октябре 2021 года Заводской районный суд Кемерова приговорил Судденок к 13,5 года колонии, признав её виновной по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть двух и более лиц) и ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В июне этого года Кемеровский областной суд смягчил наказание на два месяца.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года, жертвами стали 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В июне этого года кемеровский суд приговорил к 10,5 года тюрьмы экс-главу областного управления МЧС Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре.