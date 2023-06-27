Центральный районный суд Кемерова приговорил к 10,5 года тюрьмы экс-главу областного управления МЧС Александра Мамонтова по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом передаёт корреспондент Лайфа из зала суда.

Александр Мамонтов и Григорий Терентьев в суде. Видео © LIFE

"Назначить наказание <…> по совокупности в виде 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа 900 тысяч рублей", — зачитал решение судья.

Мамонтов осуждён за халатность и растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере.