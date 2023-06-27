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Регион
Опубликовано 27 июня 2023, 11:06
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Экс-главе управления МЧС дали 10,5 года по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Центральный районный суд Кемерова приговорил к 10,5 года тюрьмы экс-главу областного управления МЧС Александра Мамонтова по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом передаёт корреспондент Лайфа из зала суда.

Александр Мамонтов и Григорий Терентьев в суде. Видео © LIFE

"Назначить наказание <…> по совокупности в виде 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа 900 тысяч рублей", — зачитал решение судья.

Мамонтов осуждён за халатность и растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Также бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорий Терентьев получил 8,5 года колонии общего режима и штраф в размере 120 тысяч рублей. Он также обвинён в халатности, кроме этого — в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения.

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Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года, жертвами стали 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам.

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LIFE

Татьяна Миссуми
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