Банкира Хотина отправили за решётку по делу о растрате миллиардов

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23 миллиардов рублей. Прокуратура требовала для банкира девять лет и десять месяцев лишения свободы.

"Суд признал Хотина А.Ю. виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима", — огласила приговор судья.

Также суд назначил наказание трём другим фигурантам дела. Экс-президент "Югры" Алексей Нефёдов получил 8,5 года общего режима, бывший председатель банка Дмитрий Шиляев — восемь лет, экс-глава московского филиала Нина Чернова — шесть лет.

Согласно данным следствия, в 2014 году Хотин решил похитить деньги вкладчиков и создал условия для выдачи невозвратных кредитов. Нефёдов был ответственен за поступление заявок на кредиты со стороны трёх подконтрольных ему юрлиц. Шиляев занимался подменой ликвидного имущества банка на неликвидное, а также подписанием договоров поручительства и залога заёмщиками. На Чернову была возложена организация проведения сомнительных сделок на уровне московского филиала. Используя эту схему, злоумышленники похитили 23 млрд 627 млн рублей. 17 млрд рублей взыскано с Хотина и его сообщников в пользу вкладчиков.