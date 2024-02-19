Экс-совладельца "Азбуки вкуса" перевели в СИЗО из-под домашнего ареста
Кирилл Якубовский. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков
Мещанский суд Москвы перевёл в СИЗО из-под домашнего ареста бывшего совладельца сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского, он обвиняется в мошенничестве особо крупного размера. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
Мещанский районный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему совладельцу сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кириллу Якубовскому. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города
"Постановлением суда Якубовскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", — указали в суде.
Уточняется, что арест предпринимателя продлится до 15 марта 2024 года. Бизнесмен был взят под стражу в зале суда.
Напомним, что Якубовский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в апреле прошлого года. Экс-совладельца "Азбуки вкуса" задержали и предъявили ему обвинение. Спустя два месяца его отпустили под домашний арест.