Экс-совладельца "Азбуки вкуса" обвинили в мошенничестве

Бывший совладелец сетей "Кофе Хаус" и "Азбука вкуса" Кирилл Якубовский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Он задержан, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере сотрудниками правоохранительных органов был задержан Якубовский Кирилл Вячеславович", — приводит агентство слова собеседника.

Он добавил, что Якубовскому было официально предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ: "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Детали уголовного дела пока не раскрываются.