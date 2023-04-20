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19 апреля, 21:41

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" обвинили в мошенничестве

По делу о мошенничестве задержан экс-совладелец "Азбуки вкуса" Якубовский

<p>Кирилл Якубовский. Фото © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Кирилл Якубовский. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Бывший совладелец сетей "Кофе Хаус" и "Азбука вкуса" Кирилл Якубовский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Он задержан, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере сотрудниками правоохранительных органов был задержан Якубовский Кирилл Вячеславович", — приводит агентство слова собеседника.

Он добавил, что Якубовскому было официально предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ: "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Детали уголовного дела пока не раскрываются.

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Как сообщал Лайф, ранее Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор Шанинки Сергей Зуев сознались в хищении бюджетных средств при реализации госконтрактов и мошенничестве.

Андрей Григорьев
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