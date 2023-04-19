КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 20:29

По делу о хищениях с "Пушкинских карт" задержали экс-чиновницу Минкультуры

По делу о хищении с "Пушкинских карт" задержана экс-замминистра культуры Ярилова

<p>Бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова. Фото ТАСС <strong style="font-weight: bold;">/</strong> Донат Сорокин</p>

Бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова. Фото ТАСС / Донат Сорокин

В Москве правоохранительные органы задержали бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову по делу о хищении с "Пушкинских карт". Об этом сообщает ТАСС.

"[Ярилова] задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве", — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.

Ярилова заняла пост замминистра культуры в 2018 году, а покинула его в сентябре 2022 года, написав заявление об увольнении по собственному желанию.

Путин — о преступной схеме с "Пушкинской картой": Жулики появляются везде

Путин — о преступной схеме с "Пушкинской картой": Жулики появляются везде

Ранее Лайф писал, что глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о мошеннических схемах с "Пушкинской картой". Преступная группа через подставных людей присваивала себе бюджетные деньги.

Андрей Григорьев
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