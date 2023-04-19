По делу о хищениях с "Пушкинских карт" задержали экс-чиновницу Минкультуры
По делу о хищении с "Пушкинских карт" задержана экс-замминистра культуры Ярилова
Бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова. Фото ТАСС / Донат Сорокин
В Москве правоохранительные органы задержали бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову по делу о хищении с "Пушкинских карт". Об этом сообщает ТАСС.
"[Ярилова] задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве", — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.
Ярилова заняла пост замминистра культуры в 2018 году, а покинула его в сентябре 2022 года, написав заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее Лайф писал, что глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о мошеннических схемах с "Пушкинской картой". Преступная группа через подставных людей присваивала себе бюджетные деньги.