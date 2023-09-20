Налетевшие на нефтяную компанию под Иркутском "чоповцы" собираются взять реванш целым батальоном

Прямо сейчас целая армия "чоповцев" с оружием в руках готовится штурмовать нефтяную компанию "Дулисьма" в Киренском районе Иркутской области. Арбитражный управляющий организации Александр Золотухин объяснил SHOT, что значил недавний "рейдерский захват" в стиле 90-х и как обстоят дела на объекте на данный момент.

По его словам, "Дулисьма" должна была отгружать часть добытой нефти "Транснефти", однако с декабря 2022 года она перестала это делать, став без оплаты поставлять сырьё ООО "Приленский", после чего оно исчезло. Как отметил Золотухин, конечный собственник обеих компаний — одно лицо.

В результате разбирательств Арбитражный суд Москвы назначил его арбитражным управляющим, задача которого — проведение процедуры наблюдения "Дулисьмы" и обеспечение сохранности имущества. В то же время Генпрокуратура потребовала взыскать с предприятия ущерб от добычи нефти без уплаты налогов через обращение всех акций, всего компания должна 190 миллиардов рублей. Суд удовлетворил иск, теперь "Дулисьма" должна стать государственной.

После этого Золотухин прибыл на объект в сопровождении судебных приставов и охранников, привлечённых для сохранности имущества компании, однако они нарвались на сопротивление руководства: представители директора наняли порядка ста бойцов, которые прилетели на вертолётах.

Они заблокировали "гостей" в обесточенных зданиях без воды и тепла и препятствовали их работе. Тем временем "Дулисьма" также была обесточена, добыча остановлена. Вызволить заложников удалось при помощи местных ОМОНа и СОБРа, после чего приставы смогли продолжить оформлять документы.

Сейчас же, по всей видимости, представители компании хотят взять реванш, для чего вокруг "Дулисьмы" собралось уже порядка 400 бойцов. Они окружили объект глубоким рвом для недопущения подъезда наземного транспорта. Причём выгнать их нельзя: "группа поддержки" приехала "строить трубопровод". Золотухин считает, что, как только приставы уедут, те выдавят его и охрану. Он уже проинформировал о ситуации силовиков.

Напомним, несколько дней назад Сеть всколыхнули кадры, на которых можно было увидеть настоящий рейд в стиле 90-х на нефтяную компанию "Дулисьма" в Иркутской области. Несколько десятков человек на вертолётах высадились на объекте и начали стрелять в воздух. Часть находившихся там они положили на землю, других поставили к стене. Бойцы представлялись "просто чоповцами".