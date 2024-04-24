Большинство россиян признали бесполезным худеть к лету (и мы — в их числе)
Опрос: Россиянам не удаётся удержать вес из-за срывов и потери мотивации
Две трети россиян признались, что хотя бы раз пытались похудеть к лету, но им не удавалось удержать вес. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на исследование Школы здоровья Руслана Масгутова. Вес респондентов в основном возвращался по двум причинам: 57,6% опрошенных в какой-то момент сорвались и начинали есть "запрещёнку", а 27,8% рассказали, что попросту потеряли мотивацию — мол, зачем себя ограничивать, если вес всё равно "стоит" и не снижается в дальнейшем.
Среди наиболее эффективных способов снижения веса были названы спорт и правильное питание (38,8% респондентов) и дефицит калорий (32,1%). А самыми популярными диетами оказались интервальное голодание (42,9%) и кето-диета (16,4%).
Ранее Life.ru писал, что красное мясо — это один из тех продуктов, которые повышают риск возникновения рака толстой кишки, но есть "противоядие" — клетчатка. Если закусывать мясо большим количеством овощей, то рацион будет сбалансирован и вреда организму не принесёт.
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