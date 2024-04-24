Большинство россиян признали бесполезным худеть к лету (и мы — в их числе)

Две трети россиян признались, что хотя бы раз пытались похудеть к лету, но им не удавалось удержать вес. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на исследование Школы здоровья Руслана Масгутова. Вес респондентов в основном возвращался по двум причинам: 57,6% опрошенных в какой-то момент сорвались и начинали есть "запрещёнку", а 27,8% рассказали, что попросту потеряли мотивацию — мол, зачем себя ограничивать, если вес всё равно "стоит" и не снижается в дальнейшем.