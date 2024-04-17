Врач назвал "противоядие", которое позволит снизить вред от майских шашлыков
Онколог Родимов: Злоупотребление жареным мясом повышают риск рака толстой кишки
Налегать на шашлыки во время длинных майских праздников — не лучшая идея, потому что красное мясо — это один из тех продуктов, которые повышают риск возникновения рака толстой кишки. Об этом россиян предупредил онколог-проктолог Сергей Родимов. К счастью, по словам врача, есть "противоядие" — клетчатка. То есть, если человек будет закусывать мясо большим количеством овощей и зелени, его рацион будет сбалансирован, и вреда для организма не наступит.
Тем не менее, по словам собеседника РИА "ФедералПресс", у пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта майские шашлыки могут вызвать обострение хронических заболеваний. Мясо — очень тяжёлая пища, поэтому оно не может быть основой рациона.
А ранее россиянам напомнили, что отличная альтернатива традиционному шашлыку — запечённая рыба, потому что в ней гораздо больше полезных веществ, а главное — продукт легче усвоится организмом. Другим полезным и диетическим мясом для приготовления шашлыка будет курица или индейка.
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