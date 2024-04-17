Врач назвал "противоядие", которое позволит снизить вред от майских шашлыков

Налегать на шашлыки во время длинных майских праздников — не лучшая идея, потому что красное мясо — это один из тех продуктов, которые повышают риск возникновения рака толстой кишки. Об этом россиян предупредил онколог-проктолог Сергей Родимов. К счастью, по словам врача, есть "противоядие" — клетчатка. То есть, если человек будет закусывать мясо большим количеством овощей и зелени, его рацион будет сбалансирован, и вреда для организма не наступит.