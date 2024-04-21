Жёсткие диеты не нужны: Врач рассказала о быстрых способах похудения к лету

Несколько занятий по аэробике в неделю, подсчёт калорий и низкоуглеводные диеты — это лучшие способы для быстрого сброса лишнего веса и подготовки фигуры к лету и предстоящему отпуску. Об этом рассказала эндокринолог Мария Елесина.

"Для относительно быстрого эффекта жиросжигания рекомендуются аэробные нагрузки: йога, скандинавская ходьба, ходьба на эллипсе, плавание, пилатес, калланетика. Главное — регулярность, нужно не менее 150 минут активности в неделю", — посоветовала специалист в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, в краткосрочной перспективе, примерно около трёх месяцев, нет разницы, худеет человек за счёт ограничения калорий, тренировок или их сочетания. Однако комбинация изменений диеты и физических упражнений даст лучший результат. Наиболее эффективная диета — с низким содержанием углеводов, но для устойчивого похудения лучше выбрать средиземноморскую, которую считают "золотым стандартом" здорового образа жизни. Не стоит пытаться похудеть быстро, это опасно для здоровья и может привести к тому, что вес вернётся и даже увеличится. Также врач предостерегла от интервального голодания, поскольку увеличивается риск развития желчнокаменной болезни из-за застоя желчи на фоне длительных перерывов между приёмами пищи.