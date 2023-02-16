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16 февраля, 09:20

Что такое слайд-аэробика и как с её помощью уменьшить бёдра на 10 см

Тренер Абаева рассказала, что такое слайд-аэробика и кому она подойдёт

Популярная сегодня слайд-аэробика подходит далеко не всем и ориентирована на желающих похудеть, но без изматывающих тренировок. Об этом Лайфу рассказала фитнес-тренер Зарина Абаева.

Фитнес-тренер Зарина Абаева рассказала о слайд-аэробике. Фото предоставлено героем публикации

Фитнес-тренер Зарина Абаева рассказала о слайд-аэробике. Фото предоставлено героем публикации

"Вы, наверное, видели по ТВ соревнования по конькобежному спорту? Когда спортсмен скользит по льду, всё его тело задействовано в выполнении плавных движений. Или роллер. Так вот, при занятиях слайд-аэробикой человек в особых носках, надетых поверх обуви, находится на специальной доске, а его движения похожи на скольжение", — пояснила она.

По её словам, зачастую тучные люди не могут посещать обычные групповые тренировки в зале, так как не успевают за темпом или здоровье не позволяет выполнять классические упражнения. Именно для таких категорий граждан и подходит слайд-аэробика. Мышцы рук, ног, спины получают достаточную нагрузку, идёт активное сжигание калорий, укрепляются суставы, но всё это происходит в более щадящем режиме.

"Но максимальная нагрузка приходится на бёдра — "любимую" зону у женщин. Одновременно занятия слайд-аэробикой позволяют выработать выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему", — добавила Абаева.

При регулярных занятиях можно за месяц скинуть до 10 килограммов, а объём бёдер уменьшить на 7–10 сантиметров, отметила собеседница Лайфа. Она уточнила, что слайд-аэробику рекомендовала бы и тем, кто устал от однообразных тренировок и хочет попробовать что-то новое.

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Ранее Лайф писал, что неподготовленному человеку, которому уже больше 40 лет, не стоит заниматься некоторыми видами спорта, поскольку это может привести к необратимым последствиям.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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