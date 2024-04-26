Названы 3 рецепта маринада, которые сделают первомайский шашлык чуть более диетическим

Шашлык — не самая лёгкая для пищеварения еда. Только в 100 граммах свинины содержится не менее 350 килокалорий. Как сделать это блюдо более диетическим, телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала диетолог Юлия Шарапова.

"Первый способ — это маринад в апельсинах, в чесноке и в имбире. Это будет такой пряный маринад. Апельсин даст сладость, а специи придадут нам и полезные свойства, и вкус", — отмечает специалист.

В таком маринаде благодаря витамину С происходит денатурация белка, а специи убивают патогенных возбудителей, куркумин же уменьшает воспалительные процессы в организме. Больше всего этот маринад подходит для куриного мяса.

Ещё один вариант маринада — на основе граната (можно использовать как плоды, так и сок) и базилика.

"Гранатовый сок содержит антиоксиданты, органические кислоты, витамин С. Красное мясо лучше промариновать немножечко подольше, 3–4 часа, чтобы жарилось оно меньше и без образования чёрных корочек. Потому что чёрные корочки содержат гликированные продукты — те, которые провоцируют старение", — рассказала Юлия Шарапова.

Самым простым диетолог называет маринад из газированной воды и лука, мясо с ним будет иметь пряный кисловатый вкус.

Оптимальным временем для маринования мяса является 1 час, после остаётся только пожарить и подавать на стол вместе с овощами и зеленью, так как в них много полезной клетчатки, завершила Шарапова.