Как замариновать шашлык так, чтобы он был мягким и сочным, — 7 проверенных способов
Вкусный шашлык — это целая наука. Здесь важно правильно выбрать мясо, с умом его замариновать и проявить мастерство у мангала, чтобы шашлык не сгорел, а равномерно прожарился, не выпустив лишние соки. Если вы собираетесь на шашлыки, этот материал Life.ru для вас.
Как вкусно и быстро замариновать шашлык, читайте на Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Для чего нужен маринад
Маринад — необходимое условие для вкусного шашлыка, без него главный "майский" деликатес не получится. Маринад используется для добавления вкуса, увлажнения и размягчения мяса перед приготовлением. Он также помогает уменьшить количество канцерогенов, которые могут образовываться при жарке мяса на гриле. Время маринования зависит от рецепта и типа мяса. Обычно рекомендуется мариновать шашлыки от нескольких часов до нескольких дней. Мягкие мясные куски, такие как курица или свинина, могут мариноваться в течение 2–4 часов, в то время как более жёсткие куски говядины или баранины могут требовать маринования от 12 до 24 часов.
Чтобы шашлык получился сочным и мягким, нужно подобрать маринад, подходящий к выбранному виду мяса. Фото © Freepik
Помните, что чем дольше вы маринуете мясо, тем больше вкуса оно примет от маринада. Но не переборщите, чтобы не перекрыть вкус самого мяса.
Вариантов маринада для шашлыка можно найти очень много, но если нам нужны полезные, то такими считаются маринады на основе кислых фруктов (соков) — гранатового, ананасового, смородинового, из киви и цитрусовых. По словам и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирины Лялиной, такой маринад замедляет скорость образования вредных углеводородов. В беседе с Life.ru она отметила, что мясо в таком маринаде получается нежным и сочным за счёт размягчения волокон. Точно так же (за счёт углекислоты) действуют минеральная вода или пиво.
Дополнительный плюс таких маринадов — мясо меньше подгорает, а значит, накапливает меньше канцерогенов. Большое количество лука (его сок) тоже сделает ваш шашлык нежным, сочным и ароматным.
Биолог Ирина Лялина
7 рецептов крутых маринадов для шашлыка
Классический в уксусе
Как вкусно замариновать шашлык в уксусе. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Вот классический рецепт уксусного маринада для шашлыка. Нам понадобится:
- уксус столовый 9% — 50 мл;
- растительное масло — 50 мл;
- мясо (курица, свинина, говядина или баранина) — 1,5 кг;
- 3 луковицы, нарезанные кольцами;
- 3 зубчика чеснока, измельчённые;
- 1 чайная ложка соли;
- 1/2 чайной ложки чёрного перца;
- 1/2 чайной ложки молотого красного перца;
- 1/2 чайной ложки молотого кориандра.
Рецепт:
- В миске смешайте уксус, растительное масло, нарезанный лук, измельчённый чеснок, соль, чёрный перец, красный перец и кориандр.
- Поместите мясо в плоскую ёмкость или пакет для маринования.
- Залейте мясо приготовленным уксусным маринадом, хорошо перемешайте, чтобы мясо равномерно пропиталось.
- Накройте ёмкость или пакет плёнкой или крышкой и оставьте в холодильнике для маринования. Время маринования зависит от типа мяса (см. выше).
- Периодически переворачивайте мясо в маринаде, чтобы обеспечить равномерное пропитывание.
- После завершения маринования достаньте мясо из маринада и начинайте приготовление шашлыка на гриле или на углях.
Приятного аппетита!
Маринад на кефире
Получится ли вкусным шашлык, если его замариновать в кефире? Полагаем, что да. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Нам понадобится:
- 1 чашка кефира;
- 1/4 чашки растительного масла;
- 1,5 кг мяса (лучше взять курицу, индейку или нежную свинину);
- 1 луковица, нарезанная кольцами;
- 3 зубчика чеснока, измельчённые;
- сок 1 лимона;
- 1 чайная ложка соли;
- 1/2 чайной ложки чёрного перца;
- 1/2 чайной ложки молотого красного перца;
- сушёный тимьян или мята.
Инструкции по приготовлению:
- В миске смешайте кефир, растительное масло, нарезанный лук, измельчённый чеснок, сок лимона, соль, чёрный перец, красный перец и кориандр.
- Поместите мясо в плоскую ёмкость или пакет для маринования.
- Залейте мясо приготовленным кефирным маринадом, хорошо перемешайте, чтобы мясо равномерно пропиталось.
- Накройте ёмкость или пакет плёнкой или крышкой и оставьте в холодильнике для маринования. Время маринования зависит от типа мяса (см. выше).
- Периодически переворачивайте мясо в маринаде, чтобы обеспечить равномерное пропитывание.
- После завершения маринования достаньте мясо из маринада и начинайте приготовление шашлыка на гриле или на углях.
И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.ru предупреждает: маринады на основе кисломолочных продуктов (кефира, айрана, мацони) могут привести к пищевому отравлению из-за повышения активности ферментов.
Фруктовый маринад
Фруктовый маринад для шашлыка — вариант для искушённых. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Нам понадобится:
- 1 чашка ананасового сока;
- 1,5 кг любого мяса, но для данного рецепта идеально подойдёт курица;
- 1/4 чашки соевого соуса;
- 1/4 чашки оливкового масла;
- 2 столовые ложки кетчупа;
- 2 столовые ложки мёда;
- 2 зубчика чеснока, измельчённые;
- сок 1 лимона;
- свежие или замороженные фрукты (ананас, персики, яблоки, груши) на ваш выбор, нарезанные на кусочки.
Пошаговый рецепт:
- В миске смешайте ананасовый сок, соевый соус, оливковое масло, кетчуп, мёд, измельчённый чеснок и сок лимона.
- Добавьте нарезанные фрукты в маринад и хорошо перемешайте.
- Поместите мясо в плоскую ёмкость или пакет для маринования.
- Залейте мясо приготовленным фруктовым маринадом с фруктами, хорошо перемешайте, чтобы мясо равномерно пропиталось.
- Накройте ёмкость или пакет плёнкой или крышкой и оставьте в холодильнике для маринования. Время маринования зависит от типа мяса (см. выше).
- Периодически переворачивайте мясо в маринаде, чтобы обеспечить равномерное пропитывание.
- После завершения маринования достаньте мясо из маринада с фруктами и начинайте приготовление шашлыка на гриле или на углях.
Приятного аппетита!
Томатный маринад
Томатный вариант маринада выгодно раскроет вкус говядины, но и птица подойдёт. Фото © Freepik / KamranAydinov
Ингредиенты:
- 1 чашка томатного сока;
- 1/2 чашки оливкового масла;
- 2 столовые ложки уксуса;
- 2 столовые ложки кетчупа;
- 1 столовая ложка сахара;
- 2 зубчика чеснока, измельчённые;
- соль и перец по вкусу;
- свежие помидоры, нарезанные на кусочки;
- 1,5 кг мяса (курица, свинина, говядина или баранина), в данном рецепте интереснее раскроется говядина или свинина.
Готовим так:
- В миске смешайте томатный сок, оливковое масло, уксус, кетчуп, сахар, измельчённый чеснок, соль и перец.
- Добавьте нарезанные помидоры в маринад и хорошо перемешайте.
- Поместите мясо в плоскую ёмкость или пакет для маринования.
- Залейте мясо приготовленным томатным маринадом с помидорами, хорошо перемешайте, чтобы мясо равномерно пропиталось.
- Накройте ёмкость или пакет плёнкой или крышкой и оставьте в холодильнике для маринования. Время маринования зависит от типа мяса (см. выше).
- Периодически переворачивайте мясо в маринаде, чтобы обеспечить равномерное пропитывание.
- После завершения маринования достаньте мясо из маринада с помидорами и начинайте приготовление шашлыка на гриле или на углях.
Винный маринад для шашлыка
Что будет, если замариновать шашлык в вине? — Вкусное блюдо! Фото © Shutterstock / FOTODOM
Нам понадобится:
- 1,5 стакана красного вина (предпочтительно сухого);
- 6 столовых ложек оливкового масла;
- 6 столовых ложек красного винного уксуса;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 2 зубчика чеснока, измельчённые;
- 1 луковица, нарезанная кольцами;
- соль и перец по вкусу;
- свежие травы (розмарин, тимьян, петрушка) для аромата;
- 1,5 кг мяса (курица, свинина, говядина или баранина).
Как готовить:
- В миске смешайте красное вино, оливковое масло, красный винный уксус, томатную пасту, измельчённый чеснок, луковицу, соль, перец и свежие травы.
- Поместите мясо в плоскую ёмкость или пакет для маринования.
- Залейте мясо приготовленным винным маринадом, хорошо перемешайте, чтобы мясо равномерно пропиталось.
- Накройте ёмкость или пакет плёнкой или крышкой и оставьте в холодильнике для маринования.
- Периодически переворачивайте мясо в маринаде, чтобы обеспечить равномерное пропитывание.
- После завершения маринования достаньте мясо из винного маринада и начинайте приготовление шашлыка на гриле или на углях.
Маринад из кока-колы (что? да!)
Кока-кола оказалась необычной основой для шашлычного маринада. Фото © Freepik
Нам понадобится:
- 1 банка (330 мл) кока-колы;
- 1/2 чашки соевого соуса;
- 1 луковица, нарезанная кольцами;
- 2 зубчика чеснока, измельчённые;
- соль, перец и другие специи по вкусу;
- 1,5 кг мяса, для данного рецепта предпочительнее птица.
Рецепт такой:
- Смешайте кока-колу, соевый соус, лук, чеснок, соль, перец и другие специи в миске.
- Залейте маринадом мясо и оставьте на несколько часов или даже на ночь. При жарке кока-кола придаст мясу сладковатый оттенок и неповторимый вкус.
- Готово, вы — великолепны.
Кофейный маринад
А вы пробовали мариновать шашлык в кофе? Фото © Freepik
Нам понадобится:
- 1 чашка крепкого сваренного кофе;
- 1/4 чашки соевого соуса;
- 2 столовые ложки мёда;
- 2 зубчика чеснока, измельчённые;
- соль, перец и другие специи по вкусу.
Инструкции:
Смешайте кофе, соевый соус, мёд, чеснок, соль, перец и специи. Залейте мясо маринадом и оставьте на несколько часов. Кофейный маринад придаст шашлыку насыщенный вкус и аромат.
Секреты вкусного шашлыка для разных видов мяса
Главный ингредиент хорошего шашлыка — это качественное мясо. Фото © Freepik
Как выбрать мясо
Хороший шашлык начинается с выбора мяса, которое необходимо нашему организму как источник витаминов группы B (например, витамин В12 содержится только в продуктах животного происхождения). По словам и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирины Лялиной, полезнее для здоровья будут сорта белого мяса — кролик, курица, индейка, телёнок. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.
Можно использовать красное мясо взрослых особей: баранину, свинину или говядину, однако жир с этого мяса, капая в огонь, образует дым, который содержит полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти вещества (ПАУ) оседают на мясе и, попадая в организм, повышают вероятность развития рака.
Биолог Ирина Лялина
Из свинины
Разбираемся, как замариновать шашлык из свинины, чтобы он был мягким. Фото © Freepik
При выборе свинины для шашлыка следует обращать внимание на несколько ключевых моментов:
- Свежесть мяса: При покупке свинины для шашлыка убедитесь, что мясо свежее. Оно должно иметь розовый цвет без признаков серых или коричневых оттенков. Также обратите внимание на запах — свежее мясо не должно иметь неприятного запаха.
- Мраморирование: Это жировые прожилки, которые распределены внутри мяса. Они придают мясу сочность и нежность. Поэтому выбирайте свинину с небольшим количеством таких прожилок, иначе шашлык будет суховат.
- Куски мяса: Для шашлыка лучше всего выбирать куски свинины без костей, так как они легче нарезаются и обрабатываются. Куски мяса должны быть примерно одинакового размера, чтобы они равномерно прожаривались. Лучший шашлык обычно получается из свиной шейки или свиного окорока. Эти части мяса обладают сочностью и нежностью, что делает их идеальными для приготовления шашлыка.
- Подготовка: Приготовьте мясо для шашлыка, удалив лишний жир и плёнки. Также можно предварительно замариновать свинину для того, чтобы она стала более сочной и ароматной.
Из курицы или индейки
Рассказываем, как выбрать куриное мясо для приготовления шашлыка. Фото © Freepik / timolina
При выборе курицы или индейки для шашлыка также есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание:
- Свежесть мяса: При покупке курицы для шашлыка убедитесь, что мясо свежее. Оно должно иметь нежно-розовый цвет без признаков серых или коричневых оттенков. Также обращайте внимание на запах — свежее мясо не должно иметь неприятного запаха.
- Куски мяса: Для шашлыка лучше всего выбирать куски куриного мяса без кожи и костей. Куски должны быть примерно одинакового размера, чтобы они равномерно прожаривались.
- Маринад: Курицу для шашлыка можно замариновать заранее, чтобы она стала более сочной и ароматной. Выбирайте маринады с добавлением специй и трав, которые придадут мясу особый вкус.
- Подготовка: Перед приготовлением шашлыка убедитесь, что курица хорошо промыта и обезжирена. Также можно нарезать куски мяса на равные порции для более равномерной жарки.
Из говядины
Для приготовления шашлыка подойдут не все части говядины. Фото © Freepik / mdjaff
Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать качественную говядину для шашлыка и насладиться вкусным блюдом:
- Качество мяса: При покупке говядины для шашлыка убедитесь, что мясо свежее и имеет ярко-красный цвет. Избегайте мяса с признаками серых или коричневых оттенков. Также обращайте внимание на мраморирование мяса — жирные прожилки делают его более сочным и вкусным.
- Куски мяса: Для шашлыка лучше всего выбирать куски говядины без кожи, жил и лишних жировых отложений. Куски должны быть примерно одинакового размера, чтобы они равномерно прожаривались.
- Срок хранения: Убедитесь, что говядина свежая и не имеет признаков порчи. Посмотрите на дату упаковки или срок годности.
- Маринад: Говядину для шашлыка также можно замариновать заранее, чтобы она стала более сочной и ароматной. Выбирайте маринады с добавлением специй и трав, которые подчеркнут вкус мяса.
- Подготовка: Перед приготовлением шашлыка убедитесь, что говядина хорошо промыта и обезжирена. Нарежьте куски мяса на равные порции для более равномерной жарки.
Для приготовления шашлыка наиболее подходят следующие части говядины:
- Вырезка (тендерлойн) — это одна из самых нежных и сочных частей говядины. Она обладает минимальным количеством жировых прожилок и отлично подходит для шашлыка.
- Лопатка — это часть мяса средней жирности, которая также хорошо подходит для шашлыка. Она обладает более выраженным мясным вкусом и может быть использована как целиком, так и нарезана на куски.
- Грудинка — эту часть говядины можно использовать для шашлыка, но она может быть более жирной и жёсткой. Важно правильно подготовить и нарезать куски, чтобы мясо стало мягким и сочным.
- Рибай — это часть говядины, расположенная рядом с рёбрами. Она обладает отличным мясным вкусом и сочностью, что делает её хорошим выбором для шашлыка.
- Часть мяса на кости также может быть использована для приготовления шашлыка, но требует более длительного приготовления.
Из баранины
Шашлык из баранины — это классика. Он очень вкусный, но мясо легко пересушить. Фото © Freepik / stockking
При выборе баранины для шашлыка следует обращать внимание на несколько ключевых моментов:
- Свежесть мяса: При покупке убедитесь, что мясо свежее, без посторонних запахов и признаков порчи.
- Мраморирование: Лучше выбирать баранину с мраморированным жиром, так как это делает мясо сочнее и более вкусным.
- Мягкость: Прижмите пальцем кусочек мяса. Если он упругий, но не слишком жёсткий, — это хороший знак.
- Цвет: Цвет мяса должен быть розовым или красноватым, без серых или зелёных оттенков.
- Кусочки с жилами: Некоторые люди предпочитают выбирать кусочки с жилами, так как они могут добавить дополнительный вкус и сочность шашлыку.
Для приготовления шашлыка наиболее подходят следующие части барашка:
- Отруб (или шейка) — это часть баранины, которая обладает сочным и нежным мясом. Отруб хорошо подходит для шашлыка из-за своей сочности и вкуса.
- Лопатка — это также отличный выбор для шашлыка из баранины. Мясо лопатки баранины имеет хорошую структуру и вкус, который становится ещё более выразительным после маринования.
- Грудинка — часть баранины, расположенная в районе груди. Она может быть использована для приготовления шашлыка, но имейте в виду, что она может быть более жирной и иметь более интенсивный вкус.
- Ноги (голяшки) — хотя эта часть баранины имеет большое количество сухожилий и суставов, но она может быть использована для приготовления шашлыка. Важно правильно обработать и нарезать мясо, чтобы оно стало мягким и сочным.
- Рёбра — мясо на рёбрах баранины также может быть использовано для шашлыка, но учтите, что оно может быть жирнее и требует более длительного приготовления.
Из рыбы
Шашлык из рыбы — здоровая альтернатива мясному деликатесу. Фото © Freepik / KamranAydinov
Для приготовления шашлыка из рыбы важно выбрать свежий и качественный продукт. Вот несколько советов по выбору рыбы для шашлыка:
- Свежесть: При выборе рыбы обратите внимание на свежесть. Рыба должна иметь яркие, чистые глаза, блестящие чешуйки и приятный морской запах. Избегайте рыбы с мутными глазами, тусклой кожей и неприятным запахом.
- Вид рыбы: Для шашлыка подходят такие виды рыбы, как лосось, тунец, морской окунь, морской лещ или кета. Эти виды обладают умеренной жирностью и хорошо подходят для жарки.
- Консистенция: Выбирайте рыбу с плотным и упругим мясом, которое не распадается при приготовлении на шампуре. Мясо должно быть сочным и не слишком сухим.
- Чистота: Убедитесь, что рыба была хорошо очищена от чешуи, внутренностей и костей. Это облегчит процесс приготовления шашлыка и улучшит его вкус.
- Размер кусков: Нарежьте рыбу на куски одинакового размера, чтобы они равномерно прожаривались на шампуре, либо запекайте на решётке целиком.
Помните, что правильный выбор свежей и качественной рыбы — это основа вкусного шашлыка из рыбы. Придерживайтесь указанных выше рекомендаций и наслаждайтесь вкусным блюдом!