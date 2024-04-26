Как замариновать шашлык так, чтобы он был мягким и сочным, — 7 проверенных способов

Вкусный шашлык — это целая наука. Здесь важно правильно выбрать мясо, с умом его замариновать и проявить мастерство у мангала, чтобы шашлык не сгорел, а равномерно прожарился, не выпустив лишние соки. Если вы собираетесь на шашлыки, этот материал Life.ru для вас.

Маринад — необходимое условие для вкусного шашлыка, без него главный "майский" деликатес не получится. Маринад используется для добавления вкуса, увлажнения и размягчения мяса перед приготовлением. Он также помогает уменьшить количество канцерогенов, которые могут образовываться при жарке мяса на гриле. Время маринования зависит от рецепта и типа мяса. Обычно рекомендуется мариновать шашлыки от нескольких часов до нескольких дней. Мягкие мясные куски, такие как курица или свинина, могут мариноваться в течение 2–4 часов, в то время как более жёсткие куски говядины или баранины могут требовать маринования от 12 до 24 часов.