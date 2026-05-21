Готовим барашка на Курбан-байрам 2026: лучшие угощения для душевного стола
Оглавление
Что приготовить из баранины на Курбан-байрам 2026? Пошаговые рецепты праздничного стола: плов с бараниной, наваристая шурпа, сочные манты, люля-кебаб, хаш из бараньих ножек. Как выбрать и разделать мясо — советы экспертов.
Лучшие рецепты на Курбан-байрам 2026: шурпа, люля-кебаб, манты. Обложка © ChatGPT
На Курбан-байрам — в 2026 году он приходится на 27 мая — мусульмане готовят множество традиционных блюд, в том числе из баранины: от наваристых супов до сочных мантов и рассыпчатого плова. В первый день праздника на стол подают субпродукты — сердце и печень жертвенного барашка. На второй день готовят шурпу из бараньей головы и ножек, а также основные угощения вроде плова и бешбармака. В третий день в ход идут кости и жареные рёбрышки.
Хотите, чтобы ваш дастархан ломился от угощений? Тогда давайте разбираться, что приготовить на Курбан-байрам из баранины, чтобы соблюсти каноны праздника и порадовать близких.
Главное о праздничном мясе: как распределить жертвенную баранину
Жертвенная баранина к Курбан-байраму — символ щедрости. По традиции мясо принято делить на три части. Первую мы отдаём тем, кто нуждается, второй угощаем родственников и соседей — и лишь третья остаётся для домашнего очага.
В первый день (27 мая) в ход идут рецепты из субпродуктов баранины — готовим печень и сердце. Во второй день наступает черёд томлёной шурпы, хаша, который можно начать готовить с вечера, рассыпчатого плова и аппетитного бешбармака. В третий день — бульонов на кости и жареных рёбрышек.
Наша страна — это невероятный ковёр из традиций. Давайте посмотрим, что готовят на праздник в разных уголках России.
Так, на Северном Кавказе готовят жижиг-галнаш и люля-кебаб — мясо с галушками из кукурузной муки и рубленый шашлык на шампурах, приправленный горными травами.
В Сибири предпочитают целиком запекать баранью лопатку. В Поволжье любят казан-кебаб — жаркое прямо в казане с картофелем. В Татарстане и Башкортостане готовят сытные пироги с мясом.
Какое животное можно принести в жертву на Курбан-байрам. Фото © ТАСС / Егор Алеев
Как выбрать и разделать баранину для праздничного стола
Цвет идеальной баранины должен быть нежно-розовым или светло-красным, а жирок — белоснежным, без желтизны. Понюхайте кусочек: настоящее свежее мясо пахнет молоком. Нажмите пальцем: если ямка быстро исчезла — это мясо молодого барашка, мягкое и сочное, то, что нам нужно!
Для плова и тушения подойдёт лопатка (она с тонкими жировыми прослойками), а для запекания — нога. Грудинка — идеальная база для наваристого супа. Корейка на кости — просится на мангал, чтобы стать главным героем шашлыка из баранины на праздник.
Рецепты блюд из баранины на Курбан-байрам
Плов с бараниной в казане в домашних условиях
Рассыпчатый рис, тающее мясо и аромат зиры. Вот вам проверенный рецепт плова на Курбан-байрам.
Ингредиенты:
- мякоть бараньей лопатки — 1,5 кг
- рис девзира — 1,2 кг (не заменяйте пропаренным)
- морковь — 1,5 кг (берите жёлтую и красную для сладости)
- лук репчатый — 5 крупных головок
- чеснок — 3 целые головки
- зира, кориандр, острый перец чили, барбарис
- масло растительное (хлопковое или подсолнечное без запаха) — 400 мл.
Наливаем масло в казан. Раскаляем его добела — до лёгкого тумана. Опускаем туда нарезанный полукольцами лук. Наша задача — довести его до цвета тёмного золота.
Отправляем крупные куски баранины (граммов по 50–70) в кипящее масло. Помешиваем, ждём, когда мясо схватится корочкой и заиграет аппетитным румянцем.
Морковь чистим и режем крупной соломкой. Закладываем в казан слоем поверх мяса, даём ей припуститься пару минут и только потом перемешиваем. Солим, кидаем зиру, кориандр и целые стручки перца.
Заливаем содержимое казана крутым кипятком так, чтобы вода покрыла мясо на два пальца. Убавляем огонь до минимума и забываем о нём на 1–1,5 часа. Он должен тихо булькать, но не кипеть.
Рис промываем в семи водах, чтобы ушла мука. Аккуратно укладываем его шумовкой на зирвак. Сверху кладём целые головки чеснока, очищенные от грязной шелухи, но с сохранением донца. Заливаем кипятком, который должен возвышаться над рисом на 1,5–2 сантиметра.
Огонь под казаном — на максимум. Ждём, когда вода уйдёт с поверхности. Как только рис станет видимым, собираем его горкой к центру, протыкаем палочкой до дна в нескольких местах. Накрываем плотно крышкой, укутываем полотенцем и томим на минимальном огне 40 минут.
Плов из баранины на Курбан-байрам: рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock_photografer
Шурпа (шорба) из баранины
Густая, чтобы ложка стояла, — пошаговый рецепт шурпы из баранины.
Ингредиенты:
- баранья грудинка и голяшка — 1 кг
- картофель — 6–7 штук
- морковь — 3 штуки
- болгарский перец — 3 штуки
- помидоры — 4 штуки
- лук — 4 штуки
- перец горошком, лавровый лист, соль.
Мясо рубим на порционные куски вместе с косточкой. Заливаем холодной водой. Как только пена начнёт подниматься, снимаем её ложкой, иначе бульон станет мутным. Варим на слабом огне два часа.
Забрасываем в кастрюлю лук, нарезанный полукольцами, и толстые брусочки моркови. Следом — картофель (целиком или крупными дольками).
Через 20 минут кладём дольки помидоров без шкурки и крупные куски болгарского перца. Солим, бросаем перец горошком.
Томим до полной мягкости картофеля. Выключаем и даём постоять 15 минут. Разливаем по пиалам. Зелень — по желанию. Также при варке можно добавить нут — так сытнее.
Шурпа из баранины: как приготовить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sweet marshmallow
Манты из баранины на Курбан-байрам
Манты из баранины на Курбан-байрам — это классика. Сочность гарантируем.
Ингредиенты для теста:
- мука — 500 г
- яйцо — 1 штука
- вода — 200 мл
- соль.
Ингредиенты для начинки:
- мякоть баранины (жирная) — 700 г
- курдючный жир — 150 г
- лук — 700 г
- зира, соль, чёрный перец.
Смешиваем муку, яйцо, соль и воду. Тесто должно стать крутым и эластичным как пластилин. Заворачиваем в плёнку и даём отдохнуть 30 минут.
Мясо и курдючный жир рубим только ножом вручную! На выходе должны быть мелкие кусочки размером с горошину. Лук режем кубиками. Смешиваем, щедро приправляем зирой и солью.
Тесто раскатываем в тонкий пласт, нарезаем на квадраты 8x8 см. В центр кладём столовую ложку с горкой фарша. Лепим классической лодочкой или конвертиком. Если нет мантоварки, смело используем пароварку или даже дуршлаг над кастрюлей, смазав решётку маслом.
Выкладываем манты в ярусы мантоварки и ставим на кипящую воду. Засекаем 45 минут. Подаём, щедро посыпав чёрным молотым перцем и сдобрив нежнейшей сметаной.
Манты с бараниной: рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Starostin
Казан-кебаб с овощами
Это жаркое, которое готовится в собственном соку, пронизанное ароматом дымка. Просто, но элегантно.
Ингредиенты:
- рёбрышки и мякоть баранины — 1,5 кг
- картофель некрупный — 1 кг
- баклажаны и помидоры — по 3 штуки
- лук — 4 штуки
- зира, сухой базилик.
В сухой, идеально прогретый казан укладываем куски бараньего жира. Вытапливаем шкварки.
Обжариваем крупные куски мяса до корочки. Выкладываем сверху нарезанный полукольцами лук.
Следующий слой — целые очищенные картофелины (если мелкие) или разрезанные пополам.
Далее идут баклажаны и помидоры, нарезанные толстыми шайбами.
Подсаливаем, приправляем, плотно закрываем крышкой и томим на медленном огне ровно два часа. Никакой воды! Овощи и мясо сами отдадут влагу, создав фантастический ароматный взвар.
Рагу из баранины с овощами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SnapFocus
Люля-кебаб из баранины
Это праздничный шашлык из баранины на праздник в формате аппетитных колбасок.
Ингредиенты:
- баранина — 1 кг
- курдюк — 150 г
- лук — 300 г.
Пропускаем баранину и курдюк через мясорубку с крупной решёткой. Вручную вмешиваем мелко рубленый лук. Главное — фарш нужно выбить! Бросаем его с силой в миску минут на 15, пока он не станет вязким и не перестанет спадать с шампура. Охлаждаем час в холодильнике. Лепим колбаски мокрыми руками, нанизываем на шампуры и жарим на мангале буквально 10 минут.
Люля-кебаб из баранины: настоящий восточный рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Volgutova
Хаш из бараньих ножек
А если хочется традиционного? Никто не отменял утренний суп для второго дня. Готовим хаш из бараньих ног.
Берём тщательно вымытые и очищенные ножки, разрубаем пополам. Заливаем холодной водой и оставляем на всю ночь вымачиваться. Утром воду сливаем, заливаем свежей, убавляем огонь до минимума. Снимаем шум во время закипания и томим 8–9 часов без крышки и без единой щепотки соли! Мясо должно отваливаться от костей. Солим уже в тарелке, щедро засыпаем давленым чесноком и заедаем лавашом.
Часто задаваемые вопросы
Какое мясо лучше использовать для плова?
Только лопатка или задняя часть с небольшими прослойками жира. Грудинка даст слишком много пара и протушится.
Нужно ли предварительно мариновать мясо для шашлыка?
Идеальный маринад для шашлыка из баранины на Курбан-байрам — это лук, соль, перец и минеральная вода. Забудьте про уксус, он сожжёт нежное мясо.
Сколько времени варить шурпу, чтобы бульон был прозрачным?
Первый секрет — не давать бурно кипеть после закипания. Второй — тщательно убирать пену. Потребуется 2–2,5 часа томления на минимуме.
Что делать, если нет специальной мантоварки для мантов?
Экспериментируйте! Мантоварку заменит кастрюля с водой, а сверху дуршлаг или сито, смазанное маслом. Главное — плотно накрыть фольгой или крышкой.
Можно ли использовать говядину вместо баранины?
Если у вас в качестве курбана говядина — можно использовать и её.
Как правильно готовить субпродукты (печень, сердце), чтобы они были мягкими?
Секрет прост: нарезали кусочками и сразу отправили на раскалённую сковороду буквально на 3–4 минуты — до первой крови. Передержите — получится подошва.
Как вкусно приготовить баранью лопатку?
Натрите её пастой из чеснока, розмарина и оливкового масла. Заверните в фольгу и запекайте 2,5 часа при 150 °C, затем раскройте фольгу и дайте зарумяниться.
Как вкусно запечь баранину. Фото © Shutterstock / FOTODOM / hlphoto
Лапша для бешбармака своими руками — рецепт сложный?
Вовсе нет! Нужны мука, яйцо, вода и соль. Замешиваете тесто, как на манты, тонко раскатываете в пласт, нарезаете ромбами («сочнями») и отвариваете в кипящем бульоне. Тоньше раскатаете — вкуснее получится!
Заключение
Курбан-байрам — это не просто дата в календаре. Это время, когда дом наполняется звоном посуды, смехом детей и тем самым пряным запахом зиры и свежей баранины, который обещает чудо. Готовьте с душой, угощайте близких и соседей. Ид мубарак!