Готовим барашка на Курбан-байрам 2026: лучшие угощения для душевного стола Оглавление Главное о праздничном мясе: как распределить жертвенную баранину Как выбрать и разделать баранину для праздничного стола Рецепты блюд из баранины на Курбан-байрам Плов с бараниной в казане в домашних условиях Шурпа (шорба) из баранины Манты из баранины на Курбан-байрам Казан-кебаб с овощами Люля-кебаб из баранины Хаш из бараньих ножек Часто задаваемые вопросы Какое мясо лучше использовать для плова? Нужно ли предварительно мариновать мясо для шашлыка? Сколько времени варить шурпу, чтобы бульон был прозрачным? Что делать, если нет специальной мантоварки для мантов? Можно ли использовать говядину вместо баранины? Как правильно готовить субпродукты (печень, сердце), чтобы они были мягкими? Как вкусно приготовить баранью лопатку? Лапша для бешбармака своими руками — рецепт сложный? Заключение Что приготовить из баранины на Курбан-байрам 2026? Пошаговые рецепты праздничного стола: плов с бараниной, наваристая шурпа, сочные манты, люля-кебаб, хаш из бараньих ножек. Как выбрать и разделать мясо — советы экспертов. 20 мая, 22:15 Лучшие рецепты на Курбан-байрам 2026: шурпа, люля-кебаб, манты. Обложка © ChatGPT

На Курбан-байрам — в 2026 году он приходится на 27 мая — мусульмане готовят множество традиционных блюд, в том числе из баранины: от наваристых супов до сочных мантов и рассыпчатого плова. В первый день праздника на стол подают субпродукты — сердце и печень жертвенного барашка. На второй день готовят шурпу из бараньей головы и ножек, а также основные угощения вроде плова и бешбармака. В третий день в ход идут кости и жареные рёбрышки.

Хотите, чтобы ваш дастархан ломился от угощений? Тогда давайте разбираться, что приготовить на Курбан-байрам из баранины, чтобы соблюсти каноны праздника и порадовать близких.

Главное о праздничном мясе: как распределить жертвенную баранину

Жертвенная баранина к Курбан-байраму — символ щедрости. По традиции мясо принято делить на три части. Первую мы отдаём тем, кто нуждается, второй угощаем родственников и соседей — и лишь третья остаётся для домашнего очага.

В первый день (27 мая) в ход идут рецепты из субпродуктов баранины — готовим печень и сердце. Во второй день наступает черёд томлёной шурпы, хаша, который можно начать готовить с вечера, рассыпчатого плова и аппетитного бешбармака. В третий день — бульонов на кости и жареных рёбрышек.

Наша страна — это невероятный ковёр из традиций. Давайте посмотрим, что готовят на праздник в разных уголках России.

Так, на Северном Кавказе готовят жижиг-галнаш и люля-кебаб — мясо с галушками из кукурузной муки и рубленый шашлык на шампурах, приправленный горными травами.

В Сибири предпочитают целиком запекать баранью лопатку. В Поволжье любят казан-кебаб — жаркое прямо в казане с картофелем. В Татарстане и Башкортостане готовят сытные пироги с мясом.

Какое животное можно принести в жертву на Курбан-байрам. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Как выбрать и разделать баранину для праздничного стола

Цвет идеальной баранины должен быть нежно-розовым или светло-красным, а жирок — белоснежным, без желтизны. Понюхайте кусочек: настоящее свежее мясо пахнет молоком. Нажмите пальцем: если ямка быстро исчезла — это мясо молодого барашка, мягкое и сочное, то, что нам нужно!

Для плова и тушения подойдёт лопатка (она с тонкими жировыми прослойками), а для запекания — нога. Грудинка — идеальная база для наваристого супа. Корейка на кости — просится на мангал, чтобы стать главным героем шашлыка из баранины на праздник.

Рецепты блюд из баранины на Курбан-байрам

Плов с бараниной в казане в домашних условиях

Рассыпчатый рис, тающее мясо и аромат зиры. Вот вам проверенный рецепт плова на Курбан-байрам.

Ингредиенты:

мякоть бараньей лопатки — 1,5 кг

рис девзира — 1,2 кг (не заменяйте пропаренным)

морковь — 1,5 кг (берите жёлтую и красную для сладости)

лук репчатый — 5 крупных головок

чеснок — 3 целые головки

зира, кориандр, острый перец чили, барбарис

масло растительное (хлопковое или подсолнечное без запаха) — 400 мл.

Наливаем масло в казан. Раскаляем его добела — до лёгкого тумана. Опускаем туда нарезанный полукольцами лук. Наша задача — довести его до цвета тёмного золота.

Отправляем крупные куски баранины (граммов по 50–70) в кипящее масло. Помешиваем, ждём, когда мясо схватится корочкой и заиграет аппетитным румянцем.

Морковь чистим и режем крупной соломкой. Закладываем в казан слоем поверх мяса, даём ей припуститься пару минут и только потом перемешиваем. Солим, кидаем зиру, кориандр и целые стручки перца.

Заливаем содержимое казана крутым кипятком так, чтобы вода покрыла мясо на два пальца. Убавляем огонь до минимума и забываем о нём на 1–1,5 часа. Он должен тихо булькать, но не кипеть.

Рис промываем в семи водах, чтобы ушла мука. Аккуратно укладываем его шумовкой на зирвак. Сверху кладём целые головки чеснока, очищенные от грязной шелухи, но с сохранением донца. Заливаем кипятком, который должен возвышаться над рисом на 1,5–2 сантиметра.

Огонь под казаном — на максимум. Ждём, когда вода уйдёт с поверхности. Как только рис станет видимым, собираем его горкой к центру, протыкаем палочкой до дна в нескольких местах. Накрываем плотно крышкой, укутываем полотенцем и томим на минимальном огне 40 минут.

Плов из баранины на Курбан-байрам: рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock_photografer

Шурпа (шорба) из баранины

Густая, чтобы ложка стояла, — пошаговый рецепт шурпы из баранины.

Ингредиенты:

баранья грудинка и голяшка — 1 кг

картофель — 6–7 штук

морковь — 3 штуки

болгарский перец — 3 штуки

помидоры — 4 штуки

лук — 4 штуки

перец горошком, лавровый лист, соль.

Мясо рубим на порционные куски вместе с косточкой. Заливаем холодной водой. Как только пена начнёт подниматься, снимаем её ложкой, иначе бульон станет мутным. Варим на слабом огне два часа.

Забрасываем в кастрюлю лук, нарезанный полукольцами, и толстые брусочки моркови. Следом — картофель (целиком или крупными дольками).

Через 20 минут кладём дольки помидоров без шкурки и крупные куски болгарского перца. Солим, бросаем перец горошком.

Томим до полной мягкости картофеля. Выключаем и даём постоять 15 минут. Разливаем по пиалам. Зелень — по желанию. Также при варке можно добавить нут — так сытнее.

Шурпа из баранины: как приготовить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sweet marshmallow

Манты из баранины на Курбан-байрам

Манты из баранины на Курбан-байрам — это классика. Сочность гарантируем.

Ингредиенты для теста:

мука — 500 г

яйцо — 1 штука

вода — 200 мл

соль.

Ингредиенты для начинки:

мякоть баранины (жирная) — 700 г

курдючный жир — 150 г

лук — 700 г

зира, соль, чёрный перец.

Смешиваем муку, яйцо, соль и воду. Тесто должно стать крутым и эластичным как пластилин. Заворачиваем в плёнку и даём отдохнуть 30 минут.

Мясо и курдючный жир рубим только ножом вручную! На выходе должны быть мелкие кусочки размером с горошину. Лук режем кубиками. Смешиваем, щедро приправляем зирой и солью.

Тесто раскатываем в тонкий пласт, нарезаем на квадраты 8x8 см. В центр кладём столовую ложку с горкой фарша. Лепим классической лодочкой или конвертиком. Если нет мантоварки, смело используем пароварку или даже дуршлаг над кастрюлей, смазав решётку маслом.

Выкладываем манты в ярусы мантоварки и ставим на кипящую воду. Засекаем 45 минут. Подаём, щедро посыпав чёрным молотым перцем и сдобрив нежнейшей сметаной.

Манты с бараниной: рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Starostin

Казан-кебаб с овощами

Это жаркое, которое готовится в собственном соку, пронизанное ароматом дымка. Просто, но элегантно.

Ингредиенты:

рёбрышки и мякоть баранины — 1,5 кг

картофель некрупный — 1 кг

баклажаны и помидоры — по 3 штуки

лук — 4 штуки

зира, сухой базилик.

В сухой, идеально прогретый казан укладываем куски бараньего жира. Вытапливаем шкварки.

Обжариваем крупные куски мяса до корочки. Выкладываем сверху нарезанный полукольцами лук.

Следующий слой — целые очищенные картофелины (если мелкие) или разрезанные пополам.

Далее идут баклажаны и помидоры, нарезанные толстыми шайбами.

Подсаливаем, приправляем, плотно закрываем крышкой и томим на медленном огне ровно два часа. Никакой воды! Овощи и мясо сами отдадут влагу, создав фантастический ароматный взвар.

Рагу из баранины с овощами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SnapFocus

Люля-кебаб из баранины

Это праздничный шашлык из баранины на праздник в формате аппетитных колбасок.

Ингредиенты:

баранина — 1 кг

курдюк — 150 г

лук — 300 г.

Пропускаем баранину и курдюк через мясорубку с крупной решёткой. Вручную вмешиваем мелко рубленый лук. Главное — фарш нужно выбить! Бросаем его с силой в миску минут на 15, пока он не станет вязким и не перестанет спадать с шампура. Охлаждаем час в холодильнике. Лепим колбаски мокрыми руками, нанизываем на шампуры и жарим на мангале буквально 10 минут.

Люля-кебаб из баранины: настоящий восточный рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Volgutova

Хаш из бараньих ножек

А если хочется традиционного? Никто не отменял утренний суп для второго дня. Готовим хаш из бараньих ног.

Берём тщательно вымытые и очищенные ножки, разрубаем пополам. Заливаем холодной водой и оставляем на всю ночь вымачиваться. Утром воду сливаем, заливаем свежей, убавляем огонь до минимума. Снимаем шум во время закипания и томим 8–9 часов без крышки и без единой щепотки соли! Мясо должно отваливаться от костей. Солим уже в тарелке, щедро засыпаем давленым чесноком и заедаем лавашом.

Часто задаваемые вопросы

Какое мясо лучше использовать для плова?

Только лопатка или задняя часть с небольшими прослойками жира. Грудинка даст слишком много пара и протушится.

Нужно ли предварительно мариновать мясо для шашлыка?

Идеальный маринад для шашлыка из баранины на Курбан-байрам — это лук, соль, перец и минеральная вода. Забудьте про уксус, он сожжёт нежное мясо.

Сколько времени варить шурпу, чтобы бульон был прозрачным?

Первый секрет — не давать бурно кипеть после закипания. Второй — тщательно убирать пену. Потребуется 2–2,5 часа томления на минимуме.

Что делать, если нет специальной мантоварки для мантов?

Экспериментируйте! Мантоварку заменит кастрюля с водой, а сверху дуршлаг или сито, смазанное маслом. Главное — плотно накрыть фольгой или крышкой.

Можно ли использовать говядину вместо баранины?

Если у вас в качестве курбана говядина — можно использовать и её.

Как правильно готовить субпродукты (печень, сердце), чтобы они были мягкими?

Секрет прост: нарезали кусочками и сразу отправили на раскалённую сковороду буквально на 3–4 минуты — до первой крови. Передержите — получится подошва.

Как вкусно приготовить баранью лопатку?

Натрите её пастой из чеснока, розмарина и оливкового масла. Заверните в фольгу и запекайте 2,5 часа при 150 °C, затем раскройте фольгу и дайте зарумяниться.

Как вкусно запечь баранину. Фото © Shutterstock / FOTODOM / hlphoto

Лапша для бешбармака своими руками — рецепт сложный?

Вовсе нет! Нужны мука, яйцо, вода и соль. Замешиваете тесто, как на манты, тонко раскатываете в пласт, нарезаете ромбами («сочнями») и отвариваете в кипящем бульоне. Тоньше раскатаете — вкуснее получится!

Заключение

Курбан-байрам — это не просто дата в календаре. Это время, когда дом наполняется звоном посуды, смехом детей и тем самым пряным запахом зиры и свежей баранины, который обещает чудо. Готовьте с душой, угощайте близких и соседей. Ид мубарак!

Авторы Божена Зажицкая