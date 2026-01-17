Восточная кухня СССР: тот самый салат «Ташкент», сочный лагман, беляши и бакинское курабье Оглавление Почему восточные блюда стали частью советской кухни Беляши на сковороде: простой пошаговый рецепт Ингредиенты на 8 порций Шаг 1. Готовим опару Шаг 2. Готовим тесто для беляшей Шаг 3. Принимаемся за начинку Шаг 4. Формируем беляши Шаг 5. Обжариваем Лагман классический: готовим среднеазиатский хит дома Ингредиенты на 8 порций Шаг 1. Замешиваем основу — тесто для лапши Шаг 2. Готовим мясо и овощи в казане Шаг 3. Формуем и варим лапшу Шаг 4. Собираем и подаём блюдо Салат «Ташкент»: всего 3 основных ингредиента Ингредиенты на 6 порций Шаг 1. Подготавливаем редьку Шаг 2. Обжариваем лук Шаг 3. Нарезаем мясо Шаг 4. Собираем салат Шаг 5. Заправляем и перемешиваем Шаг 6. Подаём салат Бакинское курабье: рецепт восточного печенья Ингредиенты Шаг 1. Готовим масляно-яичную основу Шаг 2. Замешиваем тесто Шаг 3. Формируем и наполняем печенье Шаг 4. Выпекаем и украшаем курабье Как подать эти блюда на праздничный стол Ответы на вопросы и советы опытных домохозяек Как сохранить беляши тёплыми? Как равномерно прожарить беляши? Лагман — это первое или второе? Можно ли приготовить лапшу для лагмана заранее? Как сделать так, чтобы редька для салата не горчила? В чём секрет песочного теста для курабье? Классические рецепты беляшей на сковороде, лагмана, салата «Ташкент» и бакинского курабье — как готовили в СССР. Пошаговые инструкции с фото и советами — в материале Life.ru. 3138 3138 Как готовили блюда восточной кухни в СССР. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / smspsy, patrice6000

Вкус советской эпохи — это не только котлеты по-киевски или оливье. Это ещё и тёплый беляш, сытный лагман из столовой, праздничный салат «Ташкент» и тающее во рту курабье. Эти блюда стали неотъемлемой частью общего стола огромной страны. Life.ru приглашает в эксурс по восточной кухне по-советски.

Почему восточные блюда стали частью советской кухни

Всё началось с естественного кулинарного обмена в большом советском доме. Татарские беляши оказались идеальным стритфудом: сытные, ароматные, недорогие. Лагман, проделавший путь из Средней Азии, стал находкой для общепита — наваристый, согревающий, прекрасно утоляющий голод.

А вот салат «Ташкент» и бакинское курабье воплощали ту самую маленькую роскошь. Они добавляли праздника в обычный день и напоминали о восточном гостеприимстве. Их рецепты адаптировали, упрощали, но неизменно любили — ведь они говорили о том, что страна едина в своём вкусе к жизни. Это и был настоящий советский гастрономический интернационал.

Беляши на сковороде: простой пошаговый рецепт

Ингредиенты на 8 порций

мука — 360 г + ещё немного для раскатывания теста;

молоко — 180 мл;

сахар — 1 чайная ложка;

сухие дрожжи — 7 г;

растительное масло — 1 столовая ложка + для жарки по вкусу;

фарш из говядины — 250 г;

крупная луковица — 1 штука;

соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Беляши — рецепт из советской столовой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nailya Yakubova

Шаг 1. Готовим опару

В миску наливаем тёплое (36 °C) молоко, добавляем сахар и сухие дрожжи и тщательно перемешиваем. Оставляем под полотенцем на 15 минут.

Шаг 2. Готовим тесто для беляшей

Просеиваем муку с щепоткой соли и добавляем в дрожжевую смесь. Туда же вливаем столовую ложку масла. Тщательно вымешиваем тесто для беляшей, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. Накрываем полотенцем и оставляем на 1,5–2 часа.

Шаг 3. Принимаемся за начинку

Луковицу очищаем и очень мелко нарезаем. Соединяем с фаршем, солим, перчим и тщательно вымешиваем.

Шаг 4. Формируем беляши

Тесто выкладываем на рабочий стол, подпылённый мукой, и раскатываем в пласт толщиной около 3 мм. Затем вырезаем кружочки диаметром 10 см. Распределяем по ним мясную начинку. Края каждой лепёшки поднимаем к центру над начинкой и защипываем, оставляя небольшое отверстие.

Шаг 5. Обжариваем

В большой сковороде нагреваем растительное масло (беляши должны быть погружены в него примерно на половину высоты). Выкладываем заготовки из теста и жарим пирожки на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета (примерно по 7 минут с каждой).

Лагман классический: готовим среднеазиатский хит дома

Среднеазиатский лагман как в СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ismishko

Ингредиенты на 8 порций

Для лагмана по рецепту из советской эпохи нам понадобятся:

говядина (мякоть) — 600 г;

картофель — 200 г;

помидоры — 450 г;

перец болгарский — 140 г;

лук репчатый — 110 г;

морковь — 150 г;

чеснок — 4 зубчика;

томатная паста — 70 г;

мука — 1 столовая ложка;

масло растительное — 50 мл;

соль, перец чёрный молотый — по вкусу;

кинза, укроп, базилик — по 2–3 веточки;

вода — 500–700 мл.

Для домашней лапши:

мука — 450–500 г;

яйцо — 1 штука;

вода — 200 мл;

соль — 1/2 чайной ложки;

масло растительное — 25 мл.

Шаг 1. Замешиваем основу — тесто для лапши

Все продукты для теста заранее выкладываем на стол, чтобы они согрелись до комнатной температуры. В глубокую миску просеиваем муку горкой. В воде растворяем соль. В муке делаем лунку, разбиваем в неё яйцо и аккуратно перемешиваем. Затем постепенно вливаем подсоленную воду и замешиваем эластичное тесто: сначала помогаем себе венчиком, а затем вымешиваем руками. Стол и ладони слегка смазываем растительным маслом и продолжаем вымешивать тесто 5–7 минут, пока оно не станет гладким и послушным. Формируем из него шар, укладываем в пакет и отправляем в холодильник отдыхать на час.

Шаг 2. Готовим мясо и овощи в казане

Мясо тщательно промываем, обсушиваем и нарезаем небольшими кусочками. В разогретый казан вливаем масло, выкладываем мясо, приправляем солью и перцем и обжариваем на сильном огне до испарения влаги и румяной корочки. Тем временем очищаем и нарезаем овощи: лук кубиками, морковь мелким брусочком, сладкий перец соломкой. Добавляем лук и морковь к мясу, обжариваем вместе 5 минут. Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и режем кубиками. Отправляем в казан сладкий перец, а через 3 минуты — помидоры и томатную пасту. Всё перемешиваем и тушим пару минут. Затем добавляем нарезанный кубиками картофель и щепотку муки для загустения. Заливаем водой, накрываем крышкой и томим на медленном огне 30 минут.

Шаг 3. Формуем и варим лапшу

Достаём охлаждённое тесто. Стол и руки смазываем маслом. Раскатываем тесто в пласт толщиной около 1,5 см и нарезаем его на полосы шириной 1,5–2 см. Накрываем заготовки плёнкой, чтобы не обветрились. Берём по одной полосе и пальцами аккуратно вытягиваем в длинные тонкие жгуты. Укладываем их по спирали на смазанные маслом тарелки, сверху тоже слегка смазываем маслом, укутываем плёнкой и оставляем «отдохнуть» на полчаса.

Шаг 4. Собираем и подаём блюдо

В почти готовую мясную основу добавляем измельчённый чеснок и рубленую зелень, оставив немного для украшения. Доводим до идеала вкуса, при необходимости досаливаем и тушим ещё 15 минут под крышкой. Затем выключаем огонь и даём настояться. В это время в кипящую подсоленную воду опускаем нашу лапшу, предварительно слегка растянув её и похлопав по столу для эластичности. Варим около 5 минут, откидываем на дуршлаг и промываем холодной водой. В глубокие тарелки выкладываем лапшу, сверху — щедрую порцию мяса с овощами и ароматным бульоном. Посыпаем свежей зеленью — и наш лагман готов.

Салат «Ташкент»: всего 3 основных ингредиента

Салат «Ташкент» — знаменитый советский рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna_Pustynnikova

Этот рецепт был представлен на открытии московского ресторана «Узбекистан» в 1951 году и не теряет актуальности.

Ингредиенты на 6 порций

варёная говядина или говяжий язык — 200–250 г;

редька зелёная — 1–2 штуки;

лук — 1 штука;

яйца (можно перепелиные) — 2–3 штуки;

майонез и/или сметана — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу;

свежая зелень — по желанию.

Шаг 1. Подготавливаем редьку

Очищенную редьку натираем на крупной терке или тонко нарезаем соломкой и заливаем холодной водой на 15 минут. Это помогает убрать лишнюю горечь и сок, которые могут повлиять на вкус и текстуру салата. Для более выраженного эффекта иногда добавляем в воду немного уксуса.

Шаг 2. Обжариваем лук

Лук мелко шинкуем и обжариваем на растительном масле до мягкости и легкой румяности, в конце слегка солим.

Шаг 3. Нарезаем мясо

Готовую отварную говядину или язык нарезаем аккуратной соломкой или небольшими кусочками.

Шаг 4. Собираем салат

Редьку хорошенько отжимаем от воды и соединяем в миске с обжаренным луком и нарезанным мясом.

Шаг 5. Заправляем и перемешиваем

Заправляем салат смесью сметаны и майонеза по вкусу и тщательно всё перемешиваем.

Шаг 6. Подаём салат

Перед самой подачей украшаем салат отварными яйцами, нарезанными ломтиками. Также можно добавить зёрнышки граната.

Бакинское курабье: рецепт восточного печенья

Курабье по-восточному — любимое печенье в СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MariaKovaleva

Название «курабье» произошло от слова «хураб» — «сладость». По легенде, злопыхатели украли из султанского дворца продукты, из которых изготавливались традиционные угощения. Тогда находчивый слуга просто использовал муку, яйца, сахар и немного масла. В довершение он «украсил» вкус печенья ноткой шафрана и ванили.

Особенно популярно курабье в Азербайджане и Крыму. Крымские хозяйки готовят его на мусульманский праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание поста, и угощают родственников и соседей.

Ингредиенты

Для того самого курабье, без которого не обходится восточное чаепитие, нам понадобится:

сливочное масло — 200 г;

сахарная пудра — 100 г;

яичный белок — 2 штуки;

соль — 1,5 г;

пшеничная мука — 300 г;

ванилин — 2 г;

миндаль — 200 г;

яблочное повидло — 150 г.

Шаг 1. Готовим масляно-яичную основу

Размягчённое сливочное масло выкладываем в миску. Добавляем ванилин, щепотку соли и сахарную пудру, затем взбиваем миксером до состояния пышной, бледной и очень воздушной массы. Вливаем яичные белки и снова взбиваем на самой высокой скорости, пока масса не станет однородной и устойчивой.

Шаг 2. Замешиваем тесто

С помощью лопатки частями вводим просеянную муку, каждый раз тщательно вымешивая тесто до гладкости и однородности. Готовое тесто перекладываем в кондитерский мешок с зубчатой насадкой.

Шаг 3. Формируем и наполняем печенье

Противень застилаем силиконовым ковриком или пергаментом. Аккуратно отсаживаем на него розочки из теста (примерно по 20–30 г каждая), оставляя между ними расстояние. Чайной ложкой или пальцем делаем в центре каждой розочки небольшое углубление. Кладём внутрь немного повидла и украшаем половинкой ореха.

Шаг 4. Выпекаем и украшаем курабье

Разогреваем духовку до 190 °C (без режима обдува). Выпекаем печенье 10–12 минут до лёгкого румянца. Если духовка печёт неравномерно, пару раз поворачиваем противень на 180 градусов. Даём курабье немного остыть на противне, затем посыпаем сахарной пудрой. Подаём тёплыми или полностью остывшими.

Как подать эти блюда на праздничный стол

На праздничном столе салат «Ташкент» станет той самой свежей, пикантной нотой, которая разбавит традиционные закуски. Рассыпчатое бакинское курабье станет идеальным завершением трапезы — нежное, тающее во рту печенье с яркой капелькой повидла напомнит о щедрости и гостеприимстве Востока.

А сытный лагман и тёплые беляши превосходно согреют после долгой зимней прогулки.

Ответы на вопросы и советы опытных домохозяек

Как сохранить беляши тёплыми?

Переложите готовые беляши на выстланный бумагой для выпечки противень и поместите в разогретую до 130 °C духовку. Так они останутся горячими, пока вы пожарите остальные.

Как равномерно прожарить беляши?

В беляшах важно, чтобы приготовились и тесто, и начинка. Для этого жарьте их на среднем огне и сначала выкладывайте в сковороду отверстием вниз.

Лагман — это первое или второе?

Его можно подавать и так, и так. Чтобы получился насыщенный ароматный суп, просто добавьте побольше бульона.

Можно ли приготовить лапшу для лагмана заранее?

Домашняя лапша для лагмана может храниться в холодильнике 1–2 дня. Для этого смажьте её растительным маслом, поместите в пакет и плотно закройте.

Как сделать так, чтобы редька для салата не горчила?

Чтобы редька в салате «Ташкент» не горчила и оставалась сочно-хрустящей, натрите её на крупной тёрке и залейте на 10–15 минут ледяной водой. Затем хорошо отожмите — это сохранит свежесть и уберёт лишнюю остроту.

В чём секрет песочного теста для курабье?

Чтобы песочное тесто для бакинского курабье получилось особенно нежным и рассыпчатым, используйте ингредиенты хорошо охлаждёнными. А готовое тесто перед формовкой печенья стоит на час убрать в холодильник.

Пусть эти блюда разнообразят ваш стол, согреют его радушием и добавят в праздники и будни нотку настоящей восточной сказки!

Авторы Божена Зажицкая