Торт «Наполеон» как у бабушки: тот самый рецепт с воздушным кремом и хрустящими коржами

Тот самый, слоёный, с воздушным кремом, хрустящий и тающий во рту. Торт, который пахнет детством, Новым годом и большим семейным праздником. Это всё о нём. И сегодня мы приготовим его прямо на вашей кухне — классический советский торт «Наполеон». Готовьтесь испечь свой самый слоёный шедевр вместе с Life.ru.

«Наполеон»: как торт стал легендой

Есть несколько версий происхождения названия десерта. Прообраз многослойного торта появился то ли в XVII, то ли в XVIII веке и был известен под названием «мильфёй» — «тысяча листьев», который прослаивался вареньем и ягодами. Заварной крем появился только в XIX веке, и считается, что это была идея самого Бонапарта. Ходит легенда, как Жозефина поймала мужа на флирте с дамой, на что он ответил: мол, рассказываю рецепт десерта, — и в тот же вечер изменённый торт подали к столу.

В России наполеон впервые приготовили в 1912 году — в честь столетия изгнания французов. Его название обязано своим появлением треугольной форме пирожных, напоминавших знаменитую шляпу-треуголку императора, а посыпка — «снег, который хрустел под ногами убегающих захватчиков».

Как бы то ни было, многослойный десерт завоевал сердца (и желудки) в России, а в Советском Союзе вовсе стал олицетворением праздника и рецепт его передавался из рук в руки.

Советский наполеон: в чём секрет классики

Секрет популярности наполеона прост как раз-два-три: максимально тонкие коржи, нежнейший заварной крем и обязательная пропитка.

Тесто в наполеоне не просто слоёное, а песочно-слоёное. Готовится оно без всяческих разрыхлителей, зато в него обязательно добавляются сметана для мягкости и немного водки. Спиртное испаряется при термической обработке и даёт дополнительную слоистость.

Крем по классике используется заварной на основе молока, яиц и сливочного масла. Тут всё дело в правильной консистенции: не жидкой и не слишком густой. Такой крем пропитает коржи, но не превратит их в кашу.

А когда торт уже собран, надо запастись терпением. Готовый наполеон должен настаиваться не меньше восьми часов — как раз всю ночь. За это время торт пропитается, но сохранит свой знаменитый хруст.

Наполеон: рецепт в домашних условиях — что понадобится для приготовления

Для торта на большую компанию нам потребуются:

Ингредиенты для теста:

мука — 5 стаканов (около 600–650 г);

сливочное масло — 300 г (холодное);

яйцо — 1 штука;

сметана — ½ стакана (около 125 г);

вода — ½ стакана (холодная);

водка — 2 столовые ложки;

соль — ⅓ чайной ложки.

Ингредиенты для заварного крема, если вы предпочитаете классику:

молоко — 500 мл;

сахар — 120 г;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 2 штуки;

мука — 50 г.

Ингредиенты для быстрого крема на сгущёнке:

масло сливочное (размягчённое) — 180 г;

молоко сгущённое (сладкое) — 375 г;

ванильный сахар — 15 г.

Как приготовить тесто для наполеона: два варианта

Вариант 1: слоёное тесто с нуля (пошагово с фото)

Звучит страшно, но на деле всё не так и сложно. Благо с современными гаджетами даже рубить масло с мукой в крошку ножом не придётся — можно воспользоваться блендером. Хотя можно попробовать и по старинке, если есть время и желание.

Создаём крошку

Крупные куски холодного масла слегка рубим вручную. Добавляем масло и просеянную муку в чашу блендера. Запускаем на высокой скорости до образования мелкой крошки.

Замешиваем тесто и формируем колобок

В большой миске смешиваем мучную крошку с холодной сметаной, водой, яйцом, водкой и солью и быстро, чтобы масло не растаяло, замешиваем однородное тесто, которое не липнет к рукам.

Накрываем салфеткой и даём «отдохнуть» 30 минут при комнатной температуре, а затем оборачиваем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник минимум на 1 час (за это время можно приготовить крем, а как это сделать — расскажем ниже).

Делим и раскатываем коржи

Достаём тесто, слегка обминаем и делим на 9–12–15 равных частей (в зависимости от диаметра желаемого торта: чем меньше частей, тем больше будет диаметр). Катаем шарики, накрываем плёнкой и убираем в холодильник. Достаём строго по одному и раскатываем в очень тонкий корж прямо на пергаменте.

Если несколько раз наколоть корж вилкой — он получится ровным, если нет, то в тесте будет больше слоистых мест, что как раз удачно для рецепта наполеона.

Выпекаем коржи

Выпекаем в разогретой до 180–200°C духовке 3–5 минут до золотистого оттенка. Придать нужную форму (обрезать до нужного диаметра) можно как до, так и после выпекания. Однако если обрезки остались сырыми, то их надо будет запечь — из них мы сделаем крошку для обсыпки торта.

Вариант 2: наполеон из готового теста — быстро и вкусно

Для тех, кто ищет простой рецепт наполеона или не любит работать с тестом, есть отличная альтернатива — готовое слоёное бездрожжевое тесто. Это сэкономит время, а результат всё равно получится замечательным.

Для торта понадобится 2–3 упаковки. Раскатываем пласты потоньше, разрезаем на нужное количество коржей (опять-таки можно воспользоваться тарелкой) и выпекаем согласно инструкции на упаковке.

Крем для наполеона: сгущёнка или молоко

Конечно, выбирать вам, но помните: для того самого советского наполеона нужен именно заварной крем.

Заварной крем на молоке

Для приготовления заварного крема взбиваем половину молока с яйцами, сахаром и мукой. Остальное молоко доводим до кипения и вливаем в него получившуюся смесь. На медленном огне доводим до загустения. Добавляем сливочное масло и охлаждаем до комнатной температуры.

Крем на основе сгущёнки

Более быстрый, но не менее вкусный вариант. Размягчённое сливочное масло взбиваем миксером до пышности и белого цвета. Продолжая взбивать, постепенно, небольшими порциями вводим сгущёнку. В конце добавляем ванильный сахар. Крем готов!

Собираем торт: как сложить и промазать коржи, чтобы не было «каши»

Чтобы торт «приклеился» и не съезжал во время сборки, первым делом положим на центр блюда или подноса немного крема и только потом — первый корж. Коржи выкладываем по одному, и на каждый, включая верхний, равномерно распределяем 2–3 столовых ложки крема.

Бока тщательно промазываем оставшимся кремом, и со всех сторон посыпаем торт крошкой из обрезков.

Сколько настаивать наполеон перед подачей

Пропитка — едва ли не самый важный этап: за 6–8 часов в холодильнике (а лучше отправить туда наполеон на всю ночь) коржи пропитаются, но сохранят хруст, а крем схватится. Только после этого наполеон можно считать завершённым.

Топ-5 советов опытных кулинаров и домохозяек

Почему наполеон мокрый или не хрустит?

Скорее всего, крем получился слишком жидким или вы слишком рано вытащили торт из холодильника. Крем по консистенции должен напоминать густую сметану, а наполеон должен настояться 6–8 часов.

Тесто получается слишком мягким

Масло растаяло от тепла рук, поэтому работайте быстрее и охлаждайте тесто и даже скалку.

Коржи рвутся при раскатке

Обратная проблема: тесто слишком холодное и плотное. Дайте ему пару минут постоять при комнатной температуре.

Крем получился с комочками

Вы слишком быстро влили яичную смесь в кипящее молоко. Решение: вливайте тонкой струйкой и активно мешайте венчиком.

Торт не пропитался

Мало крема или мало времени. Не жалейте крема и наберитесь терпения!

Как хранить торт и можно ли его замораживать

Готовый торт «Наполеон» прекрасно хранится в холодильнике 3–4 дня. А ещё его спокойно можно замораживать. Лучше всего делать это порционно, завернув куски в пищевую плёнку. После разморозки в холодильнике он практически не будет отличаться от свежеприготовленного.

И вот он — тот самый, высокий, с хрустящей нежностью и тающим во рту кремом, легендарный советский торт «Наполеон», приготовленный вашими руками. Он гарантированно напомнит вам вкус детства и тех самых праздников. Приятного чаепития!

