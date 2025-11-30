Торт «Наполеон» как у бабушки: тот самый рецепт с воздушным кремом и хрустящими коржами
Хочется настоящий советский наполеон? Рецепт с хрустящими коржами, сгущёнкой, пошагово с фото. Готовим в домашних условиях легко и вкусно — в материале Life.ru.
Наполеон — классический рецепт в домашних условиях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vsl
Тот самый, слоёный, с воздушным кремом, хрустящий и тающий во рту. Торт, который пахнет детством, Новым годом и большим семейным праздником. Это всё о нём. И сегодня мы приготовим его прямо на вашей кухне — классический советский торт «Наполеон». Готовьтесь испечь свой самый слоёный шедевр вместе с Life.ru.
«Наполеон»: как торт стал легендой
Есть несколько версий происхождения названия десерта. Прообраз многослойного торта появился то ли в XVII, то ли в XVIII веке и был известен под названием «мильфёй» — «тысяча листьев», который прослаивался вареньем и ягодами. Заварной крем появился только в XIX веке, и считается, что это была идея самого Бонапарта. Ходит легенда, как Жозефина поймала мужа на флирте с дамой, на что он ответил: мол, рассказываю рецепт десерта, — и в тот же вечер изменённый торт подали к столу.
В России наполеон впервые приготовили в 1912 году — в честь столетия изгнания французов. Его название обязано своим появлением треугольной форме пирожных, напоминавших знаменитую шляпу-треуголку императора, а посыпка — «снег, который хрустел под ногами убегающих захватчиков».
Как бы то ни было, многослойный десерт завоевал сердца (и желудки) в России, а в Советском Союзе вовсе стал олицетворением праздника и рецепт его передавался из рук в руки.
Идеальный наполеон: хрустящие коржи, нежный крем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MShev
Советский наполеон: в чём секрет классики
Секрет популярности наполеона прост как раз-два-три: максимально тонкие коржи, нежнейший заварной крем и обязательная пропитка.
Тесто в наполеоне не просто слоёное, а песочно-слоёное. Готовится оно без всяческих разрыхлителей, зато в него обязательно добавляются сметана для мягкости и немного водки. Спиртное испаряется при термической обработке и даёт дополнительную слоистость.
Крем по классике используется заварной на основе молока, яиц и сливочного масла. Тут всё дело в правильной консистенции: не жидкой и не слишком густой. Такой крем пропитает коржи, но не превратит их в кашу.
А когда торт уже собран, надо запастись терпением. Готовый наполеон должен настаиваться не меньше восьми часов — как раз всю ночь. За это время торт пропитается, но сохранит свой знаменитый хруст.
Наполеон: рецепт в домашних условиях — что понадобится для приготовления
Для торта на большую компанию нам потребуются:
Ингредиенты для теста:
- мука — 5 стаканов (около 600–650 г);
- сливочное масло — 300 г (холодное);
- яйцо — 1 штука;
- сметана — ½ стакана (около 125 г);
- вода — ½ стакана (холодная);
- водка — 2 столовые ложки;
- соль — ⅓ чайной ложки.
Ингредиенты для заварного крема, если вы предпочитаете классику:
- молоко — 500 мл;
- сахар — 120 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 2 штуки;
- мука — 50 г.
Ингредиенты для быстрого крема на сгущёнке:
- масло сливочное (размягчённое) — 180 г;
- молоко сгущённое (сладкое) — 375 г;
- ванильный сахар — 15 г.
Быстрый вариант для праздника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuriy Balagula
Как приготовить тесто для наполеона: два варианта
Вариант 1: слоёное тесто с нуля (пошагово с фото)
Звучит страшно, но на деле всё не так и сложно. Благо с современными гаджетами даже рубить масло с мукой в крошку ножом не придётся — можно воспользоваться блендером. Хотя можно попробовать и по старинке, если есть время и желание.
Создаём крошку
Крупные куски холодного масла слегка рубим вручную. Добавляем масло и просеянную муку в чашу блендера. Запускаем на высокой скорости до образования мелкой крошки.
Замешиваем тесто и формируем колобок
В большой миске смешиваем мучную крошку с холодной сметаной, водой, яйцом, водкой и солью и быстро, чтобы масло не растаяло, замешиваем однородное тесто, которое не липнет к рукам.
Накрываем салфеткой и даём «отдохнуть» 30 минут при комнатной температуре, а затем оборачиваем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник минимум на 1 час (за это время можно приготовить крем, а как это сделать — расскажем ниже).
Делим и раскатываем коржи
Достаём тесто, слегка обминаем и делим на 9–12–15 равных частей (в зависимости от диаметра желаемого торта: чем меньше частей, тем больше будет диаметр). Катаем шарики, накрываем плёнкой и убираем в холодильник. Достаём строго по одному и раскатываем в очень тонкий корж прямо на пергаменте.
Если несколько раз наколоть корж вилкой — он получится ровным, если нет, то в тесте будет больше слоистых мест, что как раз удачно для рецепта наполеона.
Как раскатать коржи для наполеона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TYNZA
Выпекаем коржи
Выпекаем в разогретой до 180–200°C духовке 3–5 минут до золотистого оттенка. Придать нужную форму (обрезать до нужного диаметра) можно как до, так и после выпекания. Однако если обрезки остались сырыми, то их надо будет запечь — из них мы сделаем крошку для обсыпки торта.
Вариант 2: наполеон из готового теста — быстро и вкусно
Для тех, кто ищет простой рецепт наполеона или не любит работать с тестом, есть отличная альтернатива — готовое слоёное бездрожжевое тесто. Это сэкономит время, а результат всё равно получится замечательным.
Для торта понадобится 2–3 упаковки. Раскатываем пласты потоньше, разрезаем на нужное количество коржей (опять-таки можно воспользоваться тарелкой) и выпекаем согласно инструкции на упаковке.
Крем для наполеона: сгущёнка или молоко
Конечно, выбирать вам, но помните: для того самого советского наполеона нужен именно заварной крем.
Заварной крем на молоке
О том, как его делать, Life.ru уже подробно рассказывал в статье «Заварной крем для наполеона: простой классический рецепт». Но предлагаем быстро вспомнить основное.
Для приготовления заварного крема взбиваем половину молока с яйцами, сахаром и мукой. Остальное молоко доводим до кипения и вливаем в него получившуюся смесь. На медленном огне доводим до загустения. Добавляем сливочное масло и охлаждаем до комнатной температуры.
Крем на основе сгущёнки
Более быстрый, но не менее вкусный вариант. Размягчённое сливочное масло взбиваем миксером до пышности и белого цвета. Продолжая взбивать, постепенно, небольшими порциями вводим сгущёнку. В конце добавляем ванильный сахар. Крем готов!
Заварной и масляный крем для наполеона — как сделать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svitlana Hulko
Собираем торт: как сложить и промазать коржи, чтобы не было «каши»
Чтобы торт «приклеился» и не съезжал во время сборки, первым делом положим на центр блюда или подноса немного крема и только потом — первый корж. Коржи выкладываем по одному, и на каждый, включая верхний, равномерно распределяем 2–3 столовых ложки крема.
Бока тщательно промазываем оставшимся кремом, и со всех сторон посыпаем торт крошкой из обрезков.
Слои крема и крошка сверху. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuriy Balagula
Сколько настаивать наполеон перед подачей
Пропитка — едва ли не самый важный этап: за 6–8 часов в холодильнике (а лучше отправить туда наполеон на всю ночь) коржи пропитаются, но сохранят хруст, а крем схватится. Только после этого наполеон можно считать завершённым.
Топ-5 советов опытных кулинаров и домохозяек
Почему наполеон мокрый или не хрустит?
Скорее всего, крем получился слишком жидким или вы слишком рано вытащили торт из холодильника. Крем по консистенции должен напоминать густую сметану, а наполеон должен настояться 6–8 часов.
Тесто получается слишком мягким
Масло растаяло от тепла рук, поэтому работайте быстрее и охлаждайте тесто и даже скалку.
Коржи рвутся при раскатке
Обратная проблема: тесто слишком холодное и плотное. Дайте ему пару минут постоять при комнатной температуре.
Крем получился с комочками
Вы слишком быстро влили яичную смесь в кипящее молоко. Решение: вливайте тонкой струйкой и активно мешайте венчиком.
Торт не пропитался
Мало крема или мало времени. Не жалейте крема и наберитесь терпения!
Как хранить торт и можно ли его замораживать
Готовый торт «Наполеон» прекрасно хранится в холодильнике 3–4 дня. А ещё его спокойно можно замораживать. Лучше всего делать это порционно, завернув куски в пищевую плёнку. После разморозки в холодильнике он практически не будет отличаться от свежеприготовленного.
И вот он — тот самый, высокий, с хрустящей нежностью и тающим во рту кремом, легендарный советский торт «Наполеон», приготовленный вашими руками. Он гарантированно напомнит вам вкус детства и тех самых праздников. Приятного чаепития!