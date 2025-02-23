Заварной крем для наполеона: простой классический рецепт
Как просто приготовить вкусный заварной крем: домашний рецепт крема для наполеона, крема на молоке, классический пошаговый рецепт приготовления — в материале Life.ru
Заварной крем — классическая начинка для торта «Наполеон». Обложка © «Шедеврум»
Заварной крем получил такое название, так как готовится методом варки на основе молока или сливок. Один из самых популярных вариантов его применения — в качестве начинки для классического торта «Наполеон».
Классический рецепт заварного крема
Для приготовления заварного крема по классическому рецепту потребуется 500 мл молока, 120 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 яйца и 50 г муки.
Шаг первый
Половину молока взбить с сахаром, яйцами и мукой. Размешать, чтобы не было комочков.
Шаг второй
Оставшееся молоко отправить на огонь и довести до кипения, после чего снять с плиты.
Шаг третий
Заварной крем должен быть умеренной консистенции. Фото © «Шедеврум»
Осторожно влить в горячее молоко тонкой струйкой яично-мучную смесь, постоянно помешивая.
Шаг четвёртый
Вернуть на медленный огонь и варить до загустения массы, но не доводить до кипения. Если будут появляться комочки — размешивать их.
Шаг пятый
Добавить мягкое сливочное масло и тщательно размешать до его растворения.
Шаг шестой
Накрыть крем пищевой плёнкой «в контакт» и оставить охлаждаться при комнатной температуре.
Шаг седьмой
Охладить крем до умеренно тёплого состояния. Взбить его до гладкости и смазать готовые коржи наполеона.
Лайфхаки
Чтобы избежать образования комков, муку для крема перед приготовлением можно развести в небольшом количестве воды. Также её можно заменить кукурузным крахмалом.
Крем для наполеона должен быть умеренно тёплым. Фото © «Шедеврум»
В случае когда в процессе приготовления крема образуется много комков, его нужно быстро снять с огня, тут же вылить из горячей кастрюли в миску и взбить, пока он не станет гладким.
Если заварной крем необходимо охладить как можно быстрее, то ёмкость с ним можно поставить в большую миску с ледяной водой.
Готовый крем не должен растекаться и сползать с коржей. Также не следует сильно сгущать его.
Где ещё используют заварной крем
Заварным кремом также начиняют эклеры и профитроли. Его можно подать и как самостоятельный десерт. Для этого его нужно перелить в форму, поставить её на противень с горячей водой и отправить в духовку на 30–45 минут.