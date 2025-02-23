Заварной крем для наполеона: простой классический рецепт Как просто приготовить вкусный заварной крем: домашний рецепт крема для наполеона, крема на молоке, классический пошаговый рецепт приготовления — в материале Life.ru 23 февраля, 02:05 Заварной крем — классическая начинка для торта «Наполеон». Обложка © «Шедеврум»

Заварной крем получил такое название, так как готовится методом варки на основе молока или сливок. Один из самых популярных вариантов его применения — в качестве начинки для классического торта «Наполеон».

Классический рецепт заварного крема

Для приготовления заварного крема по классическому рецепту потребуется 500 мл молока, 120 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 яйца и 50 г муки.

Шаг первый

Половину молока взбить с сахаром, яйцами и мукой. Размешать, чтобы не было комочков.

Шаг второй

Оставшееся молоко отправить на огонь и довести до кипения, после чего снять с плиты.

Шаг третий

Заварной крем должен быть умеренной консистенции. Фото © «Шедеврум»

Осторожно влить в горячее молоко тонкой струйкой яично-мучную смесь, постоянно помешивая.

Шаг четвёртый

Вернуть на медленный огонь и варить до загустения массы, но не доводить до кипения. Если будут появляться комочки — размешивать их.

Шаг пятый

Добавить мягкое сливочное масло и тщательно размешать до его растворения.

Шаг шестой

Накрыть крем пищевой плёнкой «в контакт» и оставить охлаждаться при комнатной температуре.

Шаг седьмой

Охладить крем до умеренно тёплого состояния. Взбить его до гладкости и смазать готовые коржи наполеона.

Лайфхаки

Чтобы избежать образования комков, муку для крема перед приготовлением можно развести в небольшом количестве воды. Также её можно заменить кукурузным крахмалом.

Крем для наполеона должен быть умеренно тёплым. Фото © «Шедеврум»

В случае когда в процессе приготовления крема образуется много комков, его нужно быстро снять с огня, тут же вылить из горячей кастрюли в миску и взбить, пока он не станет гладким.

Если заварной крем необходимо охладить как можно быстрее, то ёмкость с ним можно поставить в большую миску с ледяной водой.

Готовый крем не должен растекаться и сползать с коржей. Также не следует сильно сгущать его.

Где ещё используют заварной крем

Заварным кремом также начиняют эклеры и профитроли. Его можно подать и как самостоятельный десерт. Для этого его нужно перелить в форму, поставить её на противень с горячей водой и отправить в духовку на 30–45 минут.

Авторы Екатерина Субботина