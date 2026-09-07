Рецепты самых вкусных огурцов на зиму: 8 способов горячей, холодной засолки и маринования Хрустящие солёные и маринованные огурчики — украшение любого стола и гордость хозяек. Life.ru собрал лучшие рецепты и ответы на самые распространённые вопросы о засолке огурцов. 86595 86595 Life.ru собрал лучшие рецепты и ответы на самые распространённые вопросы о засолке огурцов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan82

Что нужно знать перед засолкой огурцов

Для засолки огурцов вам понадобятся банки, крышки, закаточная машинка, специи, зелень, соль без добавок, уксус и СВЧ-печь.

Предварительная подготовка включает в себя мытьё банок и крышек с содой. После этого банки лучше простерилизовать в СВЧ-печи. Для этого надо налить в банку немного кипятка, поставить в печь и включить на пять минут. Если банка не входит, кладём её.

Крышки — как винтовые, так и под закатку — кипятим не менее пяти минут. Лучше всего будет при закрывании банок вынимать крышки прямо из кипятка.

Огурцы перебираем. В ход пойдут только твёрдые огурцы, которые имеют яркий тёмно-зелёный цвет. Перезревшие, пожелтевшие, подвядшие, с пятнышками гнили убираем. Обязательно моем огурцы и зелень в проточной воде. Для более быстрой и равномерной просолки можно отрезать кончики.

Огурцы перебираем. В ход пойдут только твёрдые огурцы, которые имеют яркий тёмно-зелёный цвет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Taras Grebinets

Какие специи нужны для засолки огурцов

Специи для засолки — дело вкуса. Чаще всего добавляют зонтики укропа, петрушку (листья, стебли и очищенный корень), чеснок, листья смородины, малины, дуба, вишни, стручковый перец, чёрный перец горошком, хрен, эстрагон, лавровый лист, горчицу зёрнами и порошком. Можно обойтись минимумом: чеснок, укроп, смородина.

Как укладывать огурцы в банки

В советское время существовал ГОСТ: 60% овощей и 40% рассола. Если банку с огурцами набить слишком плотно, они не просолятся. Снаружи сохранят "товарный вид", а в середине будут невкусными.

Если банку с огурцами набить слишком плотно, они не просолятся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Идеально, если все огурцы одинакового размера. Если нет, то на дно укладываем более крупные огурцы, затем — мелкие.

Классический рецепт огурцов с зеленью и чесноком

Для классического рецепта засолки огурцов в трёхлитровой банке нужны: огурцы, две дольки чеснока, лист хрена, 1–2 зонтика укропа, 3–5 листьев смородины.

Чеснок чистим, всё моем, складываем специи на дно банки. Сверху укладываем огурцы. Распределяем их так, чтобы они не вываливались, если банку перевернуть.

Для классического рецепта засолки огурцов нужны: огурцы, чеснок, лист хрена, 1–2 зонтика укропа, 3–5 листьев смородины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ypstudio92

Кипятим воду и дважды стерилизуем содержимое банки — наливаем кипяток до краёв, ждём 5–10 минут, сливаем обратно. Повторяем снова.

После повторного слива воды у вас должно остаться точное количество воды. В воду добавляем три столовые ложки соли. Кипящий рассол заливаем в банки под самое горлышко, закатываем. Банки ставим вверх донышками в прохладное место. Когда остынут, убираем в погреб или холодильник. По желанию можно добавить другие специи — веточку эстрагона, листья вишни, острый перец.

Засолка огурцов с горчицей

Этот рецепт рассчитан на двухлитровую банку. Вам нужны: килограмм огурцов, литр воды, две столовые ложки соли, две дольки чеснока, укроп, листья смородины, дуба, вишни, корень и листья хрена, лавровый лист, чёрный перец горошком, одна столовая ложка горчичного порошка.

Огурцы помыть и оставить в холодной воде на 1,5–2 часа. Обрезать с двух сторон. Корень хрена нашинковать. Зелень и хрен уложить в банки. В воду добавить соль, вскипятить и остудить. Залить огурцы рассолом. Добавить прямо в банку горчицу и закрыть чистой крышкой — винтовой или полиэтиленовой. Хранить в холодильнике.

Засолка огурцов с лимонной кислотой

Для этого рецепта нужны корнишоны или мелкие огурцы. На литровую банку нужно взять зонтик укропа, шесть горошин чёрного перца, две дольки чеснока и половину чайной ложки лимонной кислоты. Чтобы приготовить литр рассола, нужно в воду положить одну столовую ложку соли и две столовые ложки сахара.

Зелень и огурцы кладём в банки, дважды стерилизуем, в третий раз добавляем в воду соль и сахар. Лимонную кислоту сыпем прямо в банку, заливаем маринадом, закатываем, переворачиваем, ждём, когда остынет.

Засолка огурцов с сахаром

На трёхлитровую банку понадобятся два килограмма огурцов, чеснок, 100 граммов хрена, укроп, смородина, тархун, три столовые ложки соли, две столовых ложки сахара, 100 граммов девятипроцентного уксуса.

Раскладываем по банкам зелень, специи и огурцы. Заливаем кипятком, дважды сливаем, на третий раз делаем маринад, добавляя соль с сахаром. Заливаем маринадом огурцы, уксус льём прямо в банку, под крышку. Закупориваем, переворачиваем, ждём.

Рецепт огурцов с укропом и чесноком

Это самый простой рецепт. Кроме чеснока, укропа и огурцов в трёхлитровую банку ничего не кладём. Дважды сливаем горячую воду, на третий раз кладём соль — три столовые ложки. Заливаем огурцы кипящим рассолом, под крышку добавляем две чайные ложки девятипроцентного уксуса. Закатываем. Для того чтобы банки хорошо хранились, в каждую можно добавить два-три чуть недозревших помидора.

Это самый простой рецепт. Кроме чеснока, укропа и огурцов в трёхлитровую банку ничего не кладём. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuriy Bogatirev

Рецепты малосольных огурцов

Рецепт приготовления малосольных огурцов прост: в чистую банку складываем укроп, чеснок и листья смородины. Отдельно готовим рассол. На трёхлитровую банку нужно взять три столовые ложки соли.

Огурцы можно приготовить горячим или холодным способом. В первом случае их нужно залить горячим рассолом, остудить и убрать в холодильник. Есть можно уже на следующий день.

Во втором случае рассол следует делать холодным. Его надо залить в банку, которую потом нужно закрыть, убрать в холодильник и подождать несколько дней.

Рецепт приготовления малосольных огурцов прост: в чистую банку складываем укроп, чеснок и листья смородины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Hramova

Экспресс-засолка огурцов

Есть рецепт ещё более быстрого приготовления малосольных огурцов: огурцы чистим и режем вдоль, чистим и мелко режем чеснок. Можно натереть его. Всё перемешиваем, добавляем соль по вкусу, складываем в полиэтиленовый пакет, слегка мнём его, чтобы огурцы дали сок, убираем в холодильник на 1-2 часа, достаём — огурцы готовы.

Засолка холодным способом

Для классического рецепта засолки огурцов холодным способом на трёхлитровую банку нужны: огурцы, по два листа хрена, чёрной смородины и вишни, две дольки чеснока, 1/2 стручка острого перца, три столовые ложки соли.

Кладём специи и огурцы. Соль растворяем в стакане холодной воды и выливаем в банку. Сверху заливаем холодной водой. Закрываем полиэтиленовой крышкой, ставим в прохладное место и ждём 3–4 дня. Затем открываем банку, доливаем рассол и убираем в погреб или холодильник. За это время рассол станет мутным — это нормально.

Популярные вопросы о засолке:

Сколько нужно сахара, соли и уксуса на засолку огурцов на один литр

На литровый объём конечного продукта кладут одну столовую ложку соли мелкого помола. На литровую банку нужно одну ложку, на двухлитровую — две, на трёхлитровую — три. Если у вас каменная соль крупного помола, каждая ложка должна быть с горкой.

Для приготовления маринада нужно на литровую банку взять одну столовую ложку соли, две — сахара, чайную ложку девятипроцентного уксуса.

На литровый объём конечного продукта кладут одну столовую ложку соли мелкого помола. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valerie Tonu

Какие огурцы лучше брать для засолки

Для засолки лучше всего брать свежие огурцы размером не больше десяти сантиметров, тёмно-зелёного цвета с чёрными шипами. Хороши корнишоны. Длинные огурцы и огурцы с белыми шипами используются для салатов.

Как сделать мягкие солёные огурцы хрустящими

Если рецепт не удался и солёные огурчики стали вялыми, можно залить томатным соком и поставить в холодильник. На следующий день их можно есть.

Какие специи придают огурцам хруст

Хрусткость солёным огурцам придают корень хрена и петрушки, листья смородины и дуба. Важно соблюсти количество соли. Если её будет мало, специи не спасут. Иногда для хруста в огурцы добавляют водку — на литровую банку 25 граммов.

Авторы Александр Лаврентьев