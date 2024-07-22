10 рецептов клубничного варенья, о которых вы не знали С наступлением холодов ароматная заготовка из сочных ягодок клубники станет настоящим наслаждением. Это отличный способ сохранить летнюю свежесть клубники и наслаждаться ею в любое время года. Собрали специально для вас 10 рецептов клубничного варенья на любой вкус. 22 июля, 04:05 Лайф собрал специально для вас 10 рецептов клубничного варенья на любой вкус. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rom_olik

Рецепты клубничного варенья

Жареное варенье из клубники на сковороде

Приготовление варенья на сковороде, а не в кастрюле, является достаточно простым и быстрым способом. Хотя такой подход предполагает небольшие объёмы готового продукта.

Клубника — 1 кг. Сахар — 1 кг. Вода — 3 ст. л. Лимонная кислота — 2 гр.

Начнём с тщательного осмотра клубники: удалите все повреждённые и некачественные ягоды. Затем промойте урожай и просушите его.

Следующим шагом станет удаление зелёных хвостиков с каждой ягодки.

Теперь возьмите сковороду с толстыми стенками и широким дном, налейте в неё три столовые ложки воды.

Выложите клубнику на разогретую поверхность, доведите до кипения и на протяжении пяти минут обжаривайте их, постоянно помешивая. В процессе приготовления ягоды начнут активно выделять сок.

Приступайте к добавлению сахара, но не сразу высыпайте весь объём, а вводите его порциями, тщательно перемешивая после каждого добавления, чтобы кристаллы полностью растворились. Не забудьте также положить лимонную кислоту.

Продолжайте варить варенье около 10–15 минут, при этом его необходимо постоянно помешивать и снимать появляющуюся пенку. Если процесс приготовления пойдёт слишком интенсивно, уменьшите огонь и отодвиньте сковороду.

Приготовление варенья на сковороде, а не в кастрюле, является достаточно простым и быстрым способом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Magdanatka

Готовый продукт разложите по предварительно стерилизованным банкам. Полученное ароматное и вкусное лакомство станет отличным дополнением к блинчикам, оладьям, сырникам. Приятного аппетита!

Клубнично-апельсиновое варенье

Данный рецепт предназначен для любителей необычных вкусовых сочетаний. Чтобы разнообразить традиционное ягодное варенье, можно добавить к нему апельсин. Лёгкая цитрусовая нотка хорошо сочетается с насыщенным клубничным ароматом. Также рекомендуется включить в состав несколько листочков мяты, что сделает лакомство ещё более интересным.

Клубника — 500 гр. Сахар — 250 гр. Апельсин — 1 шт. Пектин — 3 ч.л. Мята — 1 ветка.

Сначала внимательно осмотрим клубнику и удалим все повреждённые и некачественные ягоды. Затем тщательно промоем и просушим урожай. После этого аккуратно удалим зелёные хвостики с каждой ягодки.

Посыпаем клубнику сахаром и оставляем на 15–20 минут, чтобы появился сок. Затем помещаем на огонь и постепенно доводим до кипения, регулярно снимая пенку.

Моем и нарезаем апельсин вместе с кожурой на средние кубики. Добавляем нарезанный апельсин к закипевшей клубнике. По желанию можно добавить ветку свежей или сушёной мяты. Снова доводим до кипения и варим 10–12 минут, периодически помешивая и убирая пенку.

На этом этапе добавляем пектиновый порошок. Мяту можно удалить. Тщательно перемешиваем и варим ещё десять минут.

Чтобы разнообразить традиционное ягодное варенье, можно добавить к нему апельсин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Victoria Kondysenko

Пока варенье готовится, стерилизуем банки над горячим паром и кипятим крышки. Затем разливаем горячее варенье в подготовленные банки, плотно закрываем крышками и переворачиваем вверх дном и ждём, чтобы они остыли. Остывшие банки с клубничным вареньем храним в прохладном месте.

Варенье БЕЗ САХАРА!

Варенье способно не только доставлять гастрономическое удовольствие, но и приносить пользу здоровью. Представленный рецепт будет интересен тем, кто контролирует свой вес или просто избегает употребления сахара. Вместо него в этом случае можно применить натуральный и безопасный подсластитель — стевию.

Клубника — 300 гр. Стевия в порошке — 4 ч.л. Вода — 100 мл.

Первым делом необходимо подготовить ягоды. Их следует промыть, просушить и отделить от хвостиков. Размер ягод роли не играет, так как в любом случае их предстоит порезать. Очищенные ягоды можно сразу поместить в посуду для дальнейшей варки.

При приготовлении варенья удобнее использовать стевию в виде порошка, хотя можно взять и сироп стевии. Её количество регулируйте по своему вкусу, но нужно учитывать, что избыток придаст горечь готовому продукту.

Далее следует нарезать ягоды кусочками и перемешать их с четырьмя чайными ложками порошка стевии. После этого необходимо добавить 100 мл воды. Порезанные ягоды будут вариться быстрее, активно впитывая сахарный сироп из стевии и воды.

Поместите ёмкость с ягодами на плиту и доведите содержимое до кипения, регулярно снимая образующуюся пенку.

Варите варенье в течение 15–20 минут, постоянно помешивая.

Затем перелейте горячее варенье в простерилизованные банки. Для стерилизации банок можно использовать микроволновую печь, налив туда предварительно немного воды. Крышки также рекомендуется прокипятить. Если планируется длительное хранение, заполняйте банки до самого верха, избегая воздушных пространств. Переверните горячие банки крышками вниз и дайте им остыть.

После полного остывания варенье готово к употреблению. Его текстура отличается мягкостью и нежностью, при этом вкус сохраняет умеренную сладость.

При приготовлении варенья из клубники особое внимание следует уделить отбору ягод. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AtlasStudio

Рецепт варенья из клубники без варки

Ключ к приготовлению этого лакомства кроется в нетрадиционном подходе — заливке свежей клубники горячим сиропом. Это позволяет получить продукт с практически свежими ягодами, которые таким образом лучше сохраняют свою пользу по сравнению с традиционным вариантом готовки.

Клубника — 1кг. Сахар — 1 кг. Вода — 200 мл. Кислота лимонная — 2 гр.

При приготовлении варенья из клубники особое внимание следует уделить отбору ягод. Необходимо тщательно перебрать плоды, удалив все повреждённые или несвежие. Затем ягоды необходимо тщательно промыть и просушить, удалив хвостики при помощи ножа.

Следующий этап — создание сахарного сиропа. Для этого в кастрюле с толстым дном необходимо смешать весь сахар с 200 мл воды и добавить 2 г лимонной кислоты. Тщательно перемешать, чтобы сахар полностью растворился, после чего поставить кастрюлю на средний огонь, периодически помешивая.

Параллельно с этим нужно подготовить стерилизованные банки для варенья. Клубнику аккуратно уложить в банки, не прижимая её. Если ягоды не помещаются целиком, допускается осторожно нарезать верхние плоды.

Когда сироп закипит, варим его в течение 10 минут. После этого снимаем с огня и заполняем им банки с клубникой. Даём постоять 15–20 минут.

Затем сливаем весь сироп обратно в кастрюлю, предварительно хорошо встряхнув банки с закрытыми крышками. Повторно доводим сироп до кипения и варим ещё 10 минут.

Клубнику аккуратно уложить в банки, не прижимая её. Если ягоды не помещаются целиком, допускается осторожно нарезать верхние плоды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Второй раз заливаем горячим сиропом ягоды в банках и оставляем на 20 минут. Вновь сливаем сироп в кастрюлю и варим его ещё 10 минут, доводя консистенцию до густой и вязкой, подобной жидкому мёду.

Наконец заливаем готовый сироп в банки с клубникой до самых краёв, плотно закрываем крышками, переворачиваем банки вверх дном и ждём, чтобы остыли. После полного остывания варенье будет готово. Вы получили полтора литра ароматного и полезного продукта.

Варенье из клубники и абрикосов

Гармоничный тандем спелых абрикосов и душистой клубники создаёт поистине неповторимое сочетание вкусов. При подготовке ингредиентов особое внимание следует уделить подбору абрикосов — предпочтение стоит отдать плодам с плотной упругой мякотью.

Клубника — 500 г. Абрикосы — 500 г. Сахар — 1 кг. Вода — 300 мл. Кислота лимонная — 2 гр.

Начните с бережной очистки 500 граммов абрикосов от кожицы и нарезки их четвертинками. Затем органично дополните эту основу 500 граммами целой ароматной клубники.

Следующим шагом станет приготовление сахарного сиропа. Для этого в кастрюле соедините 300 миллилитров воды и один килограмм сахара, после чего нагрейте смесь на медленном огне, помешивая, до момента закипания. Продолжайте варку ещё в течение нескольких минут, пока сахар полностью не растворится.

Залейте этим ароматным сиропом подготовленные плоды и дайте настояться в течение нескольких часов. Завершающий этап — доведение варенья до кипения на среднем огне и дальнейшая варка в течение 15 минут.

Начните с бережной очистки 500 граммов абрикосов от кожицы и нарезки их четвертинками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AtlasStudio

Варенье из клубники в мультиварке

Предлагаем более простой способ приготовления варенья, который позволит вам сэкономить время и силы. Вместо классического способа варки на плите, когда необходимо постоянно следить за температурой, можно использовать мультиварку.

Для этого подготовьте один килограмм спелой и сочной клубники. Ягоды можно оставить целыми или нарезать на четвертинки по вашему вкусу. Выложите их в чашу мультиварки и засыпьте одним килограммом сахара. При желании можно слегка примять ягоды толкушкой, чтобы варенье получилось более однородным.

Включите режим "Тушение" и готовьте варенье с открытой крышкой в течение одного часа. Таким образом, вам не придётся тратить время на поддержание температуры, как при классическом способе варки. А вкус получившегося варенья ничем не будет отличаться от традиционного.

"Сырое" варенье

Его можно употреблять сразу или заморозить в целлофановых пакетах, чтобы наслаждаться почти свежей клубникой даже зимой.

Смешайте один килограмм клубники с 700–800 г сахара и слегка разомните с помощью толкушки. Можно также использовать блендер, но не перетирайте ягоды в пюре полностью, оставьте небольшие кусочки, чтобы придать варенью более интересную текстуру. Оставьте смесь на несколько часов, чтобы сахар полностью растворился.

Густое варенье из клубники

Данный рецепт предполагает приготовление варенья в один этап. В процессе приготовления ягоды становятся мягкими и приобретают более тёмный оттенок, а само варенье приобретает однородную структуру.

Данный рецепт предполагает приготовление варенья в один этап. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Смешайте один килограмм клубники с таким же количеством сахара и поставьте на медленный огонь. Примерно через 15 минут ягоды начнут выделять сок.

Варите варенье около двух часов, периодически помешивая. Готовый десерт будет иметь более жидкую консистенцию, но после охлаждения варенье загустеет.

Клубнично-банановое варенье

Данное лакомство поражает своим ярким ароматом, а гармоничное сочетание сладкого вкуса банана и лёгкой кислинки клубники делает его невероятно вкусным.

Для приготовления необходимо нарезать 500 граммов клубники на четвертинки, а три банана — кружочками. Затем в кастрюле растворить 300 граммов сахара в 100 миллилитрах воды путём неспешного кипячения на слабом огне в течение пяти минут.

После этого сладкий сироп убирается с плиты и в него добавляются приготовленные фрукты. Аккуратно всё перемешиваем и оставляем остывать. Затем смесь вновь доводится до кипения на умеренном огне, кипятим пять минут и остужаем.

Для приготовления необходимо нарезать 500 граммов клубники на четвертинки, а три банана — кружочками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / naran-ho

Данную процедуру повторяют три-пять раз в зависимости от желаемой консистенции варенья. Чем дольше будет вариться, тем гуще получится конечный сироп.

Клубничное варенье с имбирным корнем

Для приготовления имбирно-клубничного варенья рекомендуется использовать ягоды среднего размера. При проверке качества имбирного корня следует обращать внимание на влажность среза и хрусткость мякоти под ножом.

Клубника — 400 гр. Сахар-песок — 225 гр. Имбирь — 50 гр. Вода — 50 мл. Лимонная кислота — 2,5 гр.

Перед использованием клубнику следует промыть вместе с хвостиками, чтобы предотвратить преждевременное выделение сока. Имбирный корень нужно мыть как до, так и после снятия кожуры.

Затем отрезают хвостики от ягод и помещают клубнику в кастрюлю. Имбирный корень нарезают небольшими кубиками. После этого в кастрюлю с ягодами добавляют лимонную кислоту и перемешивают клубнику с нарезанным имбирём.

Для приготовления имбирно-клубничного варенья рекомендуется использовать ягоды среднего размера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / naran-ho

Следующим шагом является добавление сахара.

Не дожидаясь отделения сока, сразу заливают воду в кастрюлю с ягодами.

Варенье кипятят в течение 25–30 минут на медленном огне. При этом кусочки имбиря приобретают коралловый оттенок и становятся более яркими по сравнению с клубникой.

Банки для консервирования необходимо простерилизовать и высушить. Горячее варенье переливают в сухие ёмкости. Закатанные баночки переворачивают, укрывают полотенцем и дожидаются полного охлаждения.

В итоге получается варенье с жидким сиропом, с сохранившими первоначальные форму и размер ягодами клубники, а также уплотнившимися и ставшими более сладкими кусочками имбиря.

Хранить такую заготовку можно в течение 12 месяцев в прохладном тёмном месте.

Авторы Андрей Ананьев