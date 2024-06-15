"Большая проблема и трагедия": Лолита раскрыла, как всего за неделю похудела ради мини-платья Лолита отказалась от черешни и жареной картошки для платья на "Премию Муз-ТВ" 15 июня, 10:24 Лолита Милявская. Обложка © Life.ru

Певица Лолита появилась на "Премии Муз-ТВ" в откровенном мини-платье и призналась, что ей пришлось отказаться ради него от жареной картошки и черешни. О том, как экстренно сбросить вес перед важным мероприятием, артистка рассказала порталу "Страсти".

Лолита Милявская на музыкальной премии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / muztv

"Я ела много фруктов, и это оказало мне медвежью услугу. Неделю назад это платье так на мне не смотрелось. Отказала себе в черешне — это была самая большая проблема и трагедия", — объяснила она.

Также Лолита исключила из рациона свою любимую жареную картошку и мороженое. Мучения принесли результат. На красной дорожке 60-летняя певица продемонстрировала роскошные ножки. При этом некоторые фанаты обвинили артистку в излишне откровенном наряде. Однако звезда парировала, что микродлина платья компенсируется полностью закрытым верхом.

Кстати, ранее Лолита выступила против введения дресс-кода для артистов. В беседе с Life.ru она выразила надежду, что депутаты "успокоятся со временем, и всё будет нормально".

Авторы Татьяна Миссуми