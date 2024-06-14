"Это не купальники": Лолита высказалась об идее ввести дресс-код для артистов
Певица Лолита выступила против введения дресс-кода для артистов
Певица Лолита Милявская выступила против введения дресс-кода для артистов. В беседе с Life.ru она выразила надежду на то, что депутаты "успокоятся со временем и всё будет нормально".
Лолита высказалась об идее дресс-кода для артистов. Видео © Life.ru
"Мои коллеги, часть, сказали, очень жарко работать, особенно те, кто работает живьём. Да, те, про кого говорят, мол, вышли в купальниках, это не купальники, это профессиональное оборудование. <...> Концерты на то и концерты, чтобы человек не думал про одежду, я имею в виду, чтобы она ему не мешала, чтобы ты мог действительно не дойти до потери сознания", — сказала Лолита.
Сама же артистка, по её словам, на сегодняшнюю премию телеканала МУЗ-ТВ пришла в достаточно скромном платье. Вместе с тем Милявская анонсировала возвращение своих концертов — они состоятся осенью.
Кстати, ранее певица Люся Чеботина высказалась против инициативы о запрете открытых нарядов для артистов. В беседе с Life.ru она заявила, что на сцене слишком жарко, чтобы выступать в приличном виде. В случае если такой закон примут, артистка пообещала бросить сцену.
Кадр из видео Life.ru