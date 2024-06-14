"Это не купальники": Лолита высказалась об идее ввести дресс-код для артистов

Певица Лолита Милявская выступила против введения дресс-кода для артистов. В беседе с Life.ru она выразила надежду на то, что депутаты "успокоятся со временем и всё будет нормально".

Лолита высказалась об идее дресс-кода для артистов. Видео © Life.ru

"Мои коллеги, часть, сказали, очень жарко работать, особенно те, кто работает живьём. Да, те, про кого говорят, мол, вышли в купальниках, это не купальники, это профессиональное оборудование. <...> Концерты на то и концерты, чтобы человек не думал про одежду, я имею в виду, чтобы она ему не мешала, чтобы ты мог действительно не дойти до потери сознания", — сказала Лолита.

Сама же артистка, по её словам, на сегодняшнюю премию телеканала МУЗ-ТВ пришла в достаточно скромном платье. Вместе с тем Милявская анонсировала возвращение своих концертов — они состоятся осенью.