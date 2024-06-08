"Тяжело работать": Люся Чеботина готова завершить карьеру, если введут дресс-код для артистов

Певица Люся Чеботина высказалась против инициативы о запрете, в частности, откровенных нарядов для артистов. В беседе с Life.ru она объяснила, что порой на сцене бывает очень жарко.

Люся Чеботина — об идее запретить откровенные образы для артистов. Видео © Life.ru

"Жарко бывает на сцене и <...> тяжело работать, танцуя и исполняя песни и материал вживую... Физически бывает настолько тяжело, что можно потерять сознание. Меня как раз уносили со сцены [по этой причине]", — отметила она.

В случае если такой закон примут, Чеботина обещает попросту уйти со сцены. Или же, как добавила артистка, она будет выступать на улице в шубе — "не танцуя, а просто стоя у стойки микрофона".

Напомним, члены Государственного собрания Башкортостана внесли в Госдуму законопроект о запрете, в частности, непристойных образов на сцене для артистов. Предполагается, что поправки внесут в закон о культуре. Они призваны не допустить поступков, противоречащих установленным в обществе моральным нормам.