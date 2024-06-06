На правах Примадонны: Лидер группы "Мираж" рассказал, как Пугачёва "задвигала" неугодных Лидер группы "Мираж" заявил, что Пугачёва "задвигала" неугодных артистов 6 июня, 15:34 Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Гитарист и лидер группы "Мираж" Алексей Горбашов раскрыл неприятные подробности об уехавшей из России Алле Пугачёвой. В беседе с порталом "Страсти" музыкант рассказал, как именно опальная королева эстрады пользовалась своим авторитетом и что происходило с коллегами по сцене, которые ей не нравились.

Хорошо известная своими громкими хитами не одному поколению Алла Пугачёва покинула Россию и перебралась в Израиль вскоре после начала СВО. Скандальная звезда до сих пор продолжает выпускать песни и периодически напоминать о себе противоречивыми заявлениями в социальных сетях.

Горбашов признал, что Пугачёва была певицей номер один в стране и кумиром нескольких поколений, её почитали, перед ней преклонялись, её боялись. И она этим авторитетом пользовалась и вершила судьбы коллег, а особенно начинающих артистов. Однако музыкант добавил, что нередко за пределами сцены некогда обожаемая исполнительница злоупотребляла популярностью и статусом.

"Случалось и наоборот: она легко и без всякой жалости "задвигала" неугодных. В любом случае её авторитет был непререкаем. Тем более грустно и печально слышать из её уст заявления о том, что "нормальные люди не вернутся в Россию". Получается, что те, для кого она пела все эти годы, ненормальны?" — добавил гитарист.

Авторы Александра Вишнякова