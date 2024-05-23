Стало известно имя главной конкурентки Пугачёвой, которой "удалось выстоять"
Продюсер Морозов заявил о противостоянии Ларисы Долиной и Аллы Пугачёвой
Алла Пугачёва, Лариса Долина. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Яна Яворская
Продюсер Евгений Морозов рассказал о противостоянии двух известных эстрадных певиц: Ларисы Долиной и Аллы Пугачёвой, пока та ещё не сбежала из России. Артистка всегда дерзила Примадонне и была единственной её конкуренткой, кому удалось выстоять.
По словам Морозова, у двух певиц всегда были натянутые отношения. Однажды Пугачёва даже вычеркнула коллегу из списка участников "Песни года". Однако, несмотря на это, Долина не раз говорила, что никакой вражды между ними нет, и даже заявляла, что никогда не позволяла себе плохо высказываться в её адрес.
"Я давно уже выше этого. У меня нет никакой конкуренции с Пугачёвой. И никогда не было. У меня есть своё место на эстраде, своя ниша, которую я давно заняла. И у неё есть. На что ей жаловаться?" — сказала как-то Долина в беседе с kp.ru.
А ранее Life.ru рассказывал о "холодной войне" между Пугачёвой и Софией Ротару. Оказалось, что предметом напряжённости между двумя покинувшими Россию артистками всегда были деньги, получаемые за выступления. Так, например, за выступление на фестивале в Баку Примадонна получила полмиллиона долларов, а её коллега — вдвое меньше. Её ярости не было предела.
Кстати, недавно Пугачёва выпустила новую композицию под названием "Ложный стыд". В тексте песни она просит возлюбленного не забывать её, а любить сильнее, навзрыд. Многие в один голос твердят, что трек может стать провальным, однако Катя Лель оказалась не в их числе. Более того, певица даже назвала Пугачёву легендой после выхода новой песни.