Стало известно имя главной конкурентки Пугачёвой, которой "удалось выстоять"

Продюсер Евгений Морозов рассказал о противостоянии двух известных эстрадных певиц: Ларисы Долиной и Аллы Пугачёвой, пока та ещё не сбежала из России. Артистка всегда дерзила Примадонне и была единственной её конкуренткой, кому удалось выстоять.

По словам Морозова, у двух певиц всегда были натянутые отношения. Однажды Пугачёва даже вычеркнула коллегу из списка участников "Песни года". Однако, несмотря на это, Долина не раз говорила, что никакой вражды между ними нет, и даже заявляла, что никогда не позволяла себе плохо высказываться в её адрес.

"Я давно уже выше этого. У меня нет никакой конкуренции с Пугачёвой. И никогда не было. У меня есть своё место на эстраде, своя ниша, которую я давно заняла. И у неё есть. На что ей жаловаться?" — сказала как-то Долина в беседе с kp.ru.

А ранее Life.ru рассказывал о "холодной войне" между Пугачёвой и Софией Ротару. Оказалось, что предметом напряжённости между двумя покинувшими Россию артистками всегда были деньги, получаемые за выступления. Так, например, за выступление на фестивале в Баку Примадонна получила полмиллиона долларов, а её коллега — вдвое меньше. Её ярости не было предела.