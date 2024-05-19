"От прежней Аллы ничего не осталось": "Нездоровый" вид Пугачёвой напугал её поклонников

Алла Пугачёва напомнила о себе, когда появилась на концерте группы ДДТ на Кипре. Внешний вид певицы заставил окружающих переживать о её здоровье и состоянии, пользователи Сети также настороженно отреагировали. Кто-то предположил, что это из-за кипрского климата, на который Примадонна жаловалась и раньше.

"Ничего от прежней Аллы не осталось. Одни позы. Грустно", — комментирует фанат публикацию в соцсетях с фотографиями певицы.

"Алла так нелепо заканчивает жизнь. Этот Галкин*, это добровольное изгнание — вкупе так её унижают. Мальчишка Галкин* с предательскими замашками увлёк престарелую Примадонну в чуждые дебри, повлиял на её поведение. Грустно", — отметил пользователь.

"Ох… как-то это всё убого выглядит… такая радость напускная… может, взять паузу от соцсетей? Или так страшно, что и не вспомнят, и не заметят отсутствия?!" — задался вопросом другой комментатор.

Ранее о внешности Аллы Пугачёвой высказывалась пластический хирург Мадина Байрамукова. Она отметила, что Примадонна очень явно редактирует и замыливает фотографии, так как не принимает себя.