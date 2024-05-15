Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 11:04

"Отфильтрованную" Пугачёву уличили в любви к фотошопу из-за снимка с Шевчуком

Пугачёва и Галкин* встретились с лидером ДДТ Шевчуком на Кипре

Максим Галкин*, Юрий Шевчук и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Максим Галкин*, Юрий Шевчук и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Певица Алла Пугачёва опубликовала серию фотографий со своим мужем юмористом Максимом Галкиным* и лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком. Снимки артистка выложила у себя в соцсетях.

"Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой", — подписала исполнительница публикацию, сопроводив её хештегом "Кипр".

Кроме того, пост сопровождает видео, на котором Пугачёва и Галкин* подпевают на концерте шлягеру ДДТ "Что такое осень". Вероятно, уехавшие из России артисты встретились на выступлении Шевчука, которое прошло 11 мая в кипрском Лимассоле.

Многие подписчики певицы отметили, что Примадонна переборщила с фильтрами.

"Блин, я не против, если хочется немного подкорректировать. Но делайте это хоть правильно, аккуратно. 2024 год на дворе", — написали в комментариях.

Юрий Юлианович ставит двойку: Шевчук призвал изучить историю того, кто увидел в его словах экстремизм
Юрий Юлианович ставит двойку: Шевчук призвал изучить историю того, кто увидел в его словах экстремизм

Ранее Максим Галкин* выложил фото Пугачёвой после душа и шокировал подписчиков. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни восхищаются красотой 75-летней артистки, другие считают, что всё дело в куче фильтров.

* Включён в список иноагентов Минюстом Российской Федерации.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • юрийшевчук
  • Максим Галкин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров