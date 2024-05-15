"Отфильтрованную" Пугачёву уличили в любви к фотошопу из-за снимка с Шевчуком

Певица Алла Пугачёва опубликовала серию фотографий со своим мужем юмористом Максимом Галкиным* и лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком. Снимки артистка выложила у себя в соцсетях.

"Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой", — подписала исполнительница публикацию, сопроводив её хештегом "Кипр".

Кроме того, пост сопровождает видео, на котором Пугачёва и Галкин* подпевают на концерте шлягеру ДДТ "Что такое осень". Вероятно, уехавшие из России артисты встретились на выступлении Шевчука, которое прошло 11 мая в кипрском Лимассоле.

Многие подписчики певицы отметили, что Примадонна переборщила с фильтрами.

"Блин, я не против, если хочется немного подкорректировать. Но делайте это хоть правильно, аккуратно. 2024 год на дворе", — написали в комментариях.

Ранее Максим Галкин* выложил фото Пугачёвой после душа и шокировал подписчиков. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни восхищаются красотой 75-летней артистки, другие считают, что всё дело в куче фильтров.