Юрий Юлианович ставит двойку: Шевчук призвал изучить историю того, кто увидел в его словах экстремизм

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что не является иноагентом, поэтому не боится никаких проверок. Так он отреагировал на просьбу председателя организации "Союз отцов" изучить источники дохода певца на наличие там иностранного финансирования, а также проверить его на экстремизм. По мнению музыканта, активист не прочитал ни одной книги, поэтому разбрасывается подобными заявлениями.

"Я бы посоветовал ему просто почитать учебники, книжку, хоть одну книжку бы прочёл, уже бы так не думал. Ему "два" по истории Юрий Юлианович ставит. А представьте себе, я ему сказал, что этот гражданин когда-нибудь умрёт, и он на меня в суд подал, потому что он не верит в это. Он верит, что он вечен. Представьте весь абсурд этого обвинения. Он умрёт, ему сказали, а он подал в суд на всех: "Как? Я не умру". Понимаете уровень образования, осмысления жизни", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

По его мнению, в России сейчас много безграмотных людей. Он отметил, что люди, которые мало читают, "влюблены в свою глупость". Музыкант считает, что именно такие граждане больше всего говорят и действуют. Эта безграмотная серость, продолжает артист, очень действенна, она любит уничтожать, запрещать, возвышаясь над людьми умными и образованными в своих глазах и в глазах окружающих.

"Это просто неграмотные люди, их очень много развелось, к сожалению. Всё-таки читать нужно, Россия всегда этим славилась. Эта безграмотность сейчас, к сожалению, с разрешения бюрократии, она сейчас прямо рулит страной", — заключил музыкант.